Экспресс с коэффициентом 6.28: пока «Жирона» страдает, Довбик приносит «Роме» победы

Без Артёма у каталонцев ничего не получается. А вот римляне довольны голами украинского нападающего.

Сегодня нас ждёт продолжение матчей топовых чемпионатов, которые просто нельзя пропускать. Специально для вас мы собрали экспресс с коэффициентом 6.28.

Прогноз на матч «Сельта» — «Жирона»

«Сельта» стартовала в этом сезоне с двух побед – над «Алавесом» и «Валенсией». Обе были добыты на домашнем стадионе. После этого потерпела поражения в четырёх из пяти встреч. Последние два матча были проиграны «Атлетику» (1:3) и «Атлетико» (0:1). Игра с «матрасниками» стала первой, в которой «кельтам» не удалось забить в этом сезоне.

«Жирона» совсем не похожа на свою версию с прошлого сезона. Каталонский клуб демонстрирует невзрачную игру, уже не радует таким агрессивным и атакующим футболом. Всё не то. Безвыигрышная серия команды Мичела длится четыре встречи. В том числе бело-красные проиграли «ПСЖ» в Лиге чемпионов – 0:1.

«Жирона» не может забить в трёх последних матчах. Долго так продолжаться не может. Её должно прорвать в предстоящей встрече. Тем более «Сельта» пропускала в каждой из семи игр этого сезона. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.63.

Прогноз на матч «Рома» — «Венеция»

В «Роме» происходят непонятные вещи, которые могут плохо отразиться на команде. Сначала уволили Даниэле Де Росси, а затем – генерального директора Лину Сулуку из-за конфликта с болельщиками. Новым тренером стал Иван Юрич. Против подобного развития событий были не только болельщики, но и некоторые лидеры римлян. Однако это не помешало «волкам» одержать первую победу в сезоне, обыграв «Удинезе» (3:0). Забили Довбик, Дибала и Бальданци.

Юрич даже попытался выиграть матч в Лиге Европы. Довбик открыл счёт в игре с «Атлетиком», но на 85-й минуте римляне всё-таки пропустили ответный мяч. «Венеция» — это идеальный кандидат, чтобы одержать ещё одну победу. «Крылатые львы» без Паоло Ваноли не могут адаптироваться к Серии А.

После четырёхматчевой безвыигрышной серии «Венеция» одержала долгожданную победу в чемпионате Италии. Обыграла она «Дженоа» — 2:0. Но тут скорее дело в «грифонах», которые потеряли контроль над игрой и «поплыли». Прогнозируем победу «Ромы» с форой (-1.5) за 2.20.

Прогноз на матч «Атлетик» — «Севилья»

Не совсем удачно «Атлетик» начал этот сезон, но постепенно набирал оптимальную форму и перед ничьей с «Ромой» в Лиге Европы одержал три победы кряду в Примере. Обыграли «львы» «Лас-Пальмас» (3:2), «Леганес» (2:0) и «Сельту» (3:1). Вроде как дела у басков пошли в гору.

«Севилья» тоже стремится выйти на пик формы. На старте чемпионата Испании у красно-белых была безвыигрышная четырёхматчевая серия, которую удалось прервать победой над «Хетафе». Но потом команда вновь уступила – «Алавесу». В последней встрече обыграла «Вальядолид». Если внимательно присмотреться, то проблемы «Севильи» никуда не делись, она просто набирала очки с командами, находящимися в таком же плохом состоянии.

Больше верится в победу «Атлетика» с коэффициентом 1.75. «Львы» будут выступать на домашнем стадионе, они подходят к матчу с беспроигрышной серией и побеждали «Севилью» в двух последних очных встречах.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в игре «Сельта» — «Жирона» за 1.63.

Ставка 2: победа «Ромы» над «Венецией» с форой (-1.5) за 2.20.

Ставка 3: победа «Атлетика» над «Севильей» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.63 Х 2.20 Х 1.75 = 6.28.