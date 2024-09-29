«Авангард» — «Сибирь». Может, хватит проигрывать?

30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» попытается прервать серию из семи поражений, принимая «Сибирь» на «Джи-Драйв-Арене». Начало встречи – в 16:30 мск. Конечно, сибирское дерби не самый удобный момент, чтобы закончить с неудачами, но придётся постараться.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» 30 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение омичам. Поставить на победу «ястребов» в основное время можно с коэффициентом 1.88. Шансы новосибирцев оценили в 3.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.45, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.53. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.92.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Сибирь» (30.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Наверное, самые главные вопросы, которые мучат хоккейных болельщиков на сегодняшний день, связаны с «Авангардом». Когда закончится серия поражений и что делать с Сергеем Звягиным? Семь матчей подряд проиграли «ястребы». В шести встречах клуб забросил всего две шайбы в равных составах.

Тренер «Авангарда» берёт ответственность на себя. Руководство пока не спешит решать судьбу Звягина. Нет гарантии, что новый тренер придёт и резко изменит игру омичей. В этом не может быть уверенности ни у кого. Клуб недавно обратился к болельщикам с просьбой не рубить сплеча. Единственным выходом была названа ещё более усердная работа на льду.

Давать нужный результат «ястребам» придётся в сибирском дерби, что не является простой задачей. Текущий сезон «Авангард» начинал с победы над «Сибирью» (2:1), после чего выиграл ещё две встречи. На тот момент казалось, что омичи пребывают в отличном настроении и набрали хорошую форму. Как оказалось, это был временный эффект.

«Снеговики» — это полная противоположность «ястребам». Подопечные Вадима Епанчинцева начали регулярный чемпионат с трёх поражений, а затем одержали шесть побед подряд. Эта серия успешных выступлений завершилась только в последнем матче. Новосибирцы уступили «Автомобилисту» (2:4).

Во время победной серии «Сибирь» в том числе побеждала «Авангард» (4:1), а также стоит выделить встречи с «Северсталью» (5:2) и «Спартаком» (3:1). Всё это говорит о высоком уровне мастерства, терпеливости и о хорошем атакующем потенциале. Уступили екатеринбуржцам, но эту неудачу можно понять. Вечно выигрывать не получится.

Быть может, «Авангарду» поможет возвращение Райана Спунера? Сергей Звягин уже анонсировал его появление в матче с «Сибирью». Если это так, то на пару с Ридом Буше они могут поднять результативность «ястребов». А если в тройке с ними заиграет Линден Вей, это может сработать. Например, в «Салавате Юлаеве» североамериканская тройка нападающих приносит хороший результат.

Подводя итоги, отметим, что не верится в восьмое поражение «Авангарда» подряд. Сами хоккеисты настроены оптимистично, жаждут прервать кошмарную серию, поддерживают тренера. Поставим на победу «ястребов» с коэффициентом 1.88. Сибирское дерби – это очень важное событие. Болельщики придадут сил «Авангарду».

Ставка: победа «Авангарда» за 1.88.