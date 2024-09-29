«Металлург» — «Лада». Браташ укажет Разину на детские ошибки

Причём их допускают не только хоккеисты «Магнитки», но и тренер. Грех не воспользоваться.

30 сентября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» будет принимать «Ладу» на «Арене-Металлург». Начало игры – в 17:00 мск. В этой встрече «Магнитке» нельзя допускать ошибки. Все ждут от Разина победы.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Металлург» — «Лада» 30 сентября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «Магнитке». Поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 1.68. Шансы тольяттинцев оценили в 4.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.35, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.55. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 2.00.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Металлург» — «Лада» (30.09.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 30 сентября 2024, понедельник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Лада Тольятти Кто победит в основное время? П1 X П2

Андрею Разину не хватило 10 матчей в новом сезоне, чтобы вернуть команду в отличную форму. Действующий чемпион одержал всего три победы. Ещё на старте одолел раскачивающийся СКА (5:4 ОТ), с третьей попытки выиграл у «Нефтехимика» (1:0 Б) и благодаря проблемам вратаря соперника победил «Салават Юлаев» (5:3).

Многие во встрече с уфимцами поверили, что у «Магнитки» дела пойдут в гору, не обратив внимания на то, за счёт чего и как была добыта победа. Ожидаемо после этой встречи магнитогорцы дважды подряд проиграли. Уступили они «Спартаку» (3:4) и «Ак Барсу» (3:4).

В обоих случаях по две шайбы подопечные Андрея Разина забрасывали в третьем периоде. Скорее всего, к тому моменту соперники немного расслаблялись. Сам тренер после поражения от казанцев уповал на глупые и детские ошибки, а также на запрос, который он сделал. Судьи всё равно засчитали шайбу, а «лисы» получили малый штраф, который «барсы» реализовали.

По сообщениям разных источников, руководство планирует уволить Сергея Гомоляко, а на его место взять директором легендарного Сергея Мозякина. Перемены действительно напрашиваются. Они пойдут на пользу. Но пока информация не подтверждена.

«Лада» тоже одержала всего три победы в этом сезоне. Олег Браташ беспокоился за результат, старался привнести что-то новое и исключить «привозы» своих игроков, которые стали чаще совершать их. В последнем матче тольяттинцам удалось прервать серию из четырёх поражений, во время которой они уступили СКА (3:4 ОТ), «Локомотиву» (1:2), «Автомобилисту» (0:1) и «Ак Барсу» (3:4).

Прервать неудачную серию получилось благодаря трудовой победе над «Нефтехимиком» (5:4 Б). Перед началом третьего периода команда Браташа вела 4:2, но умудрилась пропустить две шайбы. Пришлось решать вопрос с победой в серии буллитов. «Лада» оказалась точнее, но лишь на один бросок – 2:1.

Тольяттинский клуб становился неудобным соперником для «Магнитки». Он побеждал «лис» в четырёх из пяти последних очных встреч. Да и то единственное на этом отрезке поражение «Лада» потерпела от «Металлурга» в овертайме. Конечно, будет максимально странно брать победу подопечных Браташа, учитывая жёсткую мотивацию команды Разина.

Поэтому мы снизим риски и спрогнозируем индивидуальный тотал тольяттинцев больше 1.5 шайбы за 1.70. Какой бы сильной ни была мотивация «Магнитки», так быстро имеющиеся проблемы не решаются. А их хватает. Детские ошибки никуда не денутся за одну встречу. Да ещё и с «Ладой», которая после прерванной серии поражений может поймать воодушевление.

Ставка: индивидуальный тотал «Лады» больше 1.5 шайбы за 1.70.