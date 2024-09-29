Овечкин побьёт рекорд Гретцки в 50-м сезоне «Вашингтона». Вся команда верит в капитана!

А только ли достижение Уэйна может покориться Александру в предстоящем регулярном чемпионате?

Уже 4 октября стартует новый сезон НХЛ, а пока команды проводят предсезонную подготовку. Главный вопрос, которым задаются не только российские болельщики, но и за океаном, связан с Овечкиным. Побьёт ли он рекорд Уэйна Гретцки и если да, то в каком сезоне?

Прошлый сезон выдался для Александра неудачным. В 79 матчах регулярного чемпионата он забросил 31 шайбу и отдал 34 результативные передачи. Да и сам «Вашингтон» разочаровал болельщиков невыразительной игрой. Но это в прошлом, ведь скоро начинается новый сезон, а значит, всё должно быть по-другому.

Мы решили отобрать несколько самых крутых рекордов, которые при отличной игре легенда «Вашингтона» может побить за один сезон, если не будет никаких травм. Букмекеры уже открыли линию и предлагают сделать ставки на эти события. Перейдём конкретно к ним.

50-й сезон «Вашингтон» отпразднует рекордом Овечкина

Конечно же, самый крутой рекорд, который Овечкин может побить, принадлежит Уэйну Гретцки. Канадец забросил 894 шайбы за свою карьеру в НХЛ. У Александра в копилке пока 853 гола. Остаётся забить ещё 42, чтобы обойти легенду и установить новое достижение.

Этот сезон будет для «Кэпиталз» юбилейным – 50-м. Удивительно, что для Александра он будет 20-м в составе «Вашингтона». Поэтому многие ожидают, что именно в нём будет установлен рекорд Овечкиным. Но нужно за один розыгрыш забросить 42 шайбы. Это вообще возможно?

Только в шести сезонах за «Кэпиталз» россиянину не удавалось забить минимум 42 гола. Поэтому нет ничего невозможного. Сам Александр недавно рассказал, что сил у него ещё полно, но с каждым годом играть становится сложнее из-за изменений в командах соперников. Одноклубники высказываются, что хотели бы, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки в этом сезоне. Этого желаем и мы!

Сделать ставку, что Александр побьёт рекорд, можно с коэффициентом 1.37. Если нет – сыграет 2.85. В случае если Овечкин побьёт рекорд в предстоящем сезоне, сыграет ставка с коэффициентом 2.20. Если в следующем – 1.85.

Как недавно сказал легендарный советский хоккеист Александр Мальцев, в прошлом сезоне кто-то навёл порчу на Овечкина, а сейчас он её снял. Верим, что так и есть. Вся команда будет работать на своего капитана, чтобы сотворить эту сенсацию в юбилейном регулярном чемпионате.

Шесть победных голов — и рекорд Яромира Ягра падёт

Следующий рекорд, который реально побить в предстоящем сезоне, принадлежит Яромиру Ягру. Чешский хоккеист забил 135 победных голов. Овечкин за свою карьеру в НХЛ забросил 129 шайб, принёсших успех «Вашингтону». Таким образом, в новом сезоне за 82 игры Александру нужно забросить семь победных шайб, чтобы побить достижение чеха.

Если он это сделает, сыграет коэффициент 1.45, а если нет – 2.55. В минувшем сезоне, несмотря на то что Овечкин забросил 31 шайбу, пять из них стали победными. Самое интересное, что последний раз шесть голов, принёсших победу «Вашингтону», Александр забивал как раз в самом низкорезультативном для себя сезоне-2020/2021.

Войти в топ-10 лучших бомбардиров реально?

Самым невероятным кажется то, что Овечкин после этого сезона сможет войти в топ-10 лучших бомбардиров в истории НХЛ. Сейчас на девятом месте находится Джо Сакик. Легендарный канадец набрал 1641 очко в 1378 матчах. А замыкает топ-10 Сидни Кросби – 1596 очков в 1272 играх. У Овечкина 1550 очков в 1426 встречах.

Соответственно, от Джо Сакика российского хоккеиста отделяет 91 очко. Но вот загвоздка: уже 14 сезонов подряд Александр не набирает такого количества очков. В сезоне-2021/2022 он подобрался к отметке в 90, но преодолевал её последний раз в сезоне-2009/2010.

Но за два сезона эта отметка ему покорится. Благо букмекеры предлагают сделать ставку не на один регулярный чемпионат, а на то, что за всю карьеру Овечкин побьёт достижение Джо и поднимется в топ-10. Коэффициент на это составляет 1.45, а если Александру так и не удастся покорить эти цифры – сыграет 2.65. В долгосрочной перспективе выглядит вполне проходимо.

Ставка 1: Овечкин побьёт рекорд Гретцки по голам в сезоне-2024/2025 за 2.20.

Ставка 2: Овечкин побьёт рекорд Ягра по победным голам за 1.45.

Ставка 3: Овечкин побьёт достижение Джо Сакика по очкам за 1.45.