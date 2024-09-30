Экспресс с коэффициентом 5.05: Спартак Гогниев вернул «Алании» хороводы

Сегодня будет не так весело, как на выходных. Всё-таки понедельник почти никогда не бывает насыщенным футбольными событиями. Но несколько игр, достойных внимания, собрать удалось. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 5.05.

Прогноз на матч «Ротор» — «Алания»

Не таких результатов ожидали болельщики в новом сезоне от волгоградцев и владикавказцев. Но они находятся в нижней части турнирной таблицы. Создаётся впечатление, что у «Ротора» медленно закончилось топливо. После двух побед подряд последовали четыре ничьих, а в последнем матче Первой лиги он проиграл «Черноморцу» (1:2).

Безвыигрышная серия «Алании» в первенстве насчитывает семь матчей. У красно-жёлтых ощущаются большие трудности с реализацией моментов. За этот отрезок они забили всего лишь два мяча. Если так продолжать играть дальше, то ни о каких победах не может быть и речи.

17 сентября «Аланию» возглавил известный многим Спартак Гогниев. При нём «барсы» сыграли вничью с «Нефтехимиком» (0:0) и обыграли «Амкал» в Кубке России (1:0). И, скорее всего, тренер сможет придать уверенности владикавказскому клубу. Обороняться красно-жёлтые умеют. Это качество у них прокачано, по сравнению с забиванием голов. Предлагаем ставку, что «Алания» не проиграет, за 1.75.

Прогноз на матч «Борнмут» — «Саутгемптон»

В прошлом матче «Борнмут» проиграл «Ливерпулю» (0:3). Кепа Аррисабалага, конечно, играл очень старательно, совершил много сейвов, но и допускал ошибки. Это поражение стало вторым подряд для «вишен». Ранее они уступили «Челси» (0:1). Пока единственную победу команда одержала над «Эвертоном» (3:2), забив три мяча подряд после 87-й минуты.

У «Саутгемптона» дела немного хуже, ведь он по-прежнему не побеждал в этом сезоне АПЛ. Более того, только в последнем матче «святые» прервали четырёхматчевую серию поражений в первенстве, сыграв вничью с «Ипсвич Таун» (1:1). Хвастаться этим результатом точно не следует.

Слабо верится, что предстоящий матч получится результативным. Когда встречаются два аутсайдера, им важно набрать очки. Рисковать – последнее дело в таком случае. Выбирать победителя не станем, а предложим поставить на тотал меньше 3.5 мяча за 1.65.

Прогноз на матч «Вильярреал» — «Лас-Пальмас»

Этот сезон складывается для «Вильярреала» вполне удачно. Единственное поражение в семи матчах «жёлтая субмарина» потерпела от «Барселоны» (1:5). Также были четыре победы – над «Севильей» (2:1), «Сельтой» (4:3), «Мальоркой» (2:1) и «Эспаньолом» (2:1). Даже в тех встречах, которые завершились вничью, забивали обе команды. На этом заострим внимание.

«Лас-Пальмас» может только мечтать о таких результатах. Команда явно не в своей тарелке. За семь туров Примеры ни одной победы. Четыре матча закончились поражениями, но стоит выделить ничью с «Реалом» (1:1). За это можно даже похвалить. Но шесть из семи встреч заканчивались обменом голами.

Конечно, на стороне «Вильярреала» будет преимущество. Он лучше, чем «Лас-Пальмас», проводит этот сезон, намного острее и агрессивнее в атаке, но не может держать ворота на замке. У гостей будет шанс забить. Предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.75.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Алания» не проиграет «Ротору» за 1.75.

Ставка 2: тотал меньше 3.5 мяча в матче «Борнмут» — «Саутгемптон» за 1.65.

Ставка 3: обе забьют в игре «Вильярреал» — «Лас-Пальмас» за 1.75.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.65 Х 1.75 = 5.05.