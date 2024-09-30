«Локомотив» — «Оренбург». Любуемся командой Галактионова

Воспитанники железнодорожников делают то, что не под силу легионерам в других командах.

1 октября стартует 5-й тур группового этапа Кубка России Пути РПЛ. В одном из матчей «Локомотив» будет играть с «Оренбургом» на стадионе «РЖД Арена». Начало – в 18:30 мск. Последний шанс для «горожан» побороться за выход в плей-офф Пути регионов. Большего уже не дано.

Коэффициенты букмекеров на матч «Локомотив» — «Оренбург» 1 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами железнодорожников и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.40. Шансы оренбуржцев оценили в 7.60. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.50. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Кубка России «Локомотив» — «Оренбург» (01.10.2024)

Михаил Галактионов создал команду мечты. «Локомотив» делит первое место с «Краснодаром» в РПЛ и единолично возглавляет группу В Кубка России Пути РПЛ. Причём для достижения таких поистине крутых результатов тренеру не потребовались звёзды или большие финансовые вливания в трансферы.

Добиваются побед железнодорожники благодаря молодым, талантливым и очень перспективным российским футболистам. Гонку лучших бомбардиров в чемпионате России возглавляет 19-летний Алексей Батраков. На его счету семь голов и шесть результативных передач. Галактионов старается не растрачивать его силы и энергию на кубковые матчи.

Но он не единственный, кто даёт нужный результат «Локомотиву». Есть ещё Дмитрий Воробьёв и Илья Самошников. Последний стал автором дубля в минувшем московском дерби со «Спартаком». Напомним, железнодорожники выиграли – 3:1. Но в Кубке России Михаил Галактионов не стесняется проводить ротацию.

Несмотря на это, его команде всё равно удаётся побеждать. Антон Митрюшкин справляется с игрой в воротах не хуже Ильи Лантратова. А в гонке лучших бомбардиров Кубка России уверенно лидирует Тимур Сулейманов. Он забил шесть голов и сделал одну результативную передачу. В недавней встрече с «Химками» (5:1) он на пару с Пиняевым оформили по дублю.

Текущая серия побед железнодорожников насчитывает четыре матча во всех турнирах. Кроме красно-белых и химчан, они обыграли «Оренбург» (4:2) и «Пари НН» (3:1). Классная реализация моментов, достаточно надёжная игра в обороне и ни грамма тревоги. Футболисты «Локомотива» уверены в себе.

И будет удивительно, если у команды Галактионова возникнут проблемы с «Оренбургом» в предстоящей встрече. 13 матчей подряд «горожане» не могут одержать победу во всех турнирах. Разве может быть хуже? За это время только четыре раза они сыграли вничью.

Была надежда, что в минувшей встрече РПЛ оренбуржцы обыграют на домашнем стадионе «Пари НН», у которого также была безвыигрышная серия. Как итог, подопечные Давида Деограсии вновь потерпели поражение – 1:2. Главный тренер после неудачи сказал, что он никогда не сдаётся и у него есть силы продолжать. Но сколько терпения осталось у руководства?

В таблице группы В Кубка России Пути РПЛ горожане занимают последнюю строчку с 0 в графе очков. Ещё есть шанс каким-то чудом обогнать «Химки», у которых три очка, и получить путёвку в плей-офф Пути регионов. Но верится в это с большим трудом. Поэтому прогнозируем победу «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 2.5 мяча за 1.88.