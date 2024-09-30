«Динамо» — ЦСКА. Воробьёв ещё раз обыграет Кудашова

В этом сезоне команды уже проводили московское дерби. Победили армейцы. С того момента ничего не изменилось.

1 октября состоится уже второе по счёту в этом сезоне московское дерби между «Динамо» и ЦСКА. На этот раз матч пройдёт на «ВТБ Арене». Начало – в 19:30 мск. Когда команды встречались прошлый раз, победили армейцы – 3:1.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА 1 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение армейцам. Поставить на победу красно-синих в основное время можно с коэффициентом 2.30. Шансы бело-голубых оценили в 2.65. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.40.

По мнению экспертов, встреча может получиться результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.90. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Динамо» — ЦСКА (01.10.2024)

Игра московского «Динамо» пока далека от идеала и не совсем оправдывает ожидания. Не так хорошо работает реализация большинства, по сравнению с прошлым сезоном, лидеры команды не вышли на пик формы, а результаты оставляют желать лучшего. В 10 матчах подопечные Алексея Кудашова одержали пять побед.

Бело-голубые только недавно выправили ситуацию. Они выиграли последние три встречи – у «Амура» (2:1), «Барыса» (3:1) и «Нефтехимика» (5:4 Б). Победа над нижнекамцами стала волевой. «Динамо» отыгралось благодаря двум заброшенным шайбам в большинстве в третьем периоде.

Никита Гусев постепенно приближается к своей лучшей игре, но ещё потребуется немного времени, чтобы довести её до идеала. Пока нападающий набрал 9 (4+5) очков по системе «гол+пас».

После волевой победы над «Нефтехимиком» Алексей Кудашов дал интервью, в котором отметил, что тренерскому штабу тоже не нравится нынешнее состояние лидеров «Динамо». Но он добавил, что они всё равно залезут в сезон, а также напомнил, что перед началом регулярного чемпионата предупреждал, что первые 10 матчей всё может пойти кувырком. Не соврал, но главное, чтобы дальше всё нормализовалось.

ЦСКА тоже одержал пять побед в 10 матчах этого сезона, но смотрится намного симпатичнее «Динамо». Илье Воробьёву потребовалось время, чтобы перестроить команду под свою стратегию. С самого начала регулярного чемпионата тренер говорил, что хочет видеть более атакующий хоккей от своих подопечных.

И первое время у него хорошо получалось добиваться желаемого от красно-синих. Чего стоят победы над «Адмиралом» (6:2) и «Сибирью» (8:2). Правда, после них ЦСКА как будто отзабивался. В последних семи встречах подопечные Воробьёва не забрасывали более трёх шайб в основное время.

Хотя выезд на Дальний Восток получился неплохим. Красно-синие уступили «Адмиралу» (2:3 ОТ) и победили «Амур» (3:0). Вернувшись в Москву, армейцы проиграли «Спартаку» (2:3 ОТ). Илья Воробьёв после поражения поделился, что овертайм никак не даётся ЦСКА, но над этим ведётся большая работа.

В итоге мы предлагаем сделать ставку на победу красно-синих с учётом овертайма и буллитов за 1.82. В игре армейцев заметны большие изменения и улучшения, а бело-голубые, не в обиду соперникам, побеждали в последних трёх матчах уступающие по уровню команды. К тому же Илья Воробьёв в этом сезоне уже обыгрывал Алексея Кудашова и сможет сделать это ещё раз.

Ставка: итоговая победа ЦСКА за 1.82.