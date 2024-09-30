«Барселона» — «Янг Бойз». Ждём от Ламина Ямаля шедевра!

1 октября начинается 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Нас ожидает много интересных матчей. В одном из них «Барселона» будет играть с «Янг Бойз» на стадионе «Олимпик Льюис Компанис». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Барселона» — «Янг Бойз» 1 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами каталонцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.09. Шансы «пчёл» оценили в 28.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 11.5.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 4.00. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.17.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» — «Янг Бойз» (01.10.2024)

«Барселона» под руководством Ханс-Дитера Флика блестяще начала этот сезон в Примере. Сине-гранатовые одержали семь побед подряд и заняли первое место в турнирной таблице. Но всё имеет свойство заканчиваться. В минувшем матче каталонцы уступили «Осасуне» (2:4).

К сожалению, это первое поражение только касаемо чемпионата Испании, ведь во встрече 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» уступила «Монако» (1:2). Эрик Гарсия получил удаление на 11-й минуте и оставил команду в меньшинстве. Это сказалось на результате. Однако, несмотря на это, Ламин Ямаль сумел забить один гол. Конечно же, его было недостаточно.

Подопечным Ханс-Дитера Флика необходима первая победа в Лиге чемпионов, но у тренера есть трудности из-за большого количества травм ведущих игроков. Они преследуют команду с самого начала сезона, однако наставник изворачивается и добивается хороших результатов.

Мало того, что в игре с «Янг Бойз» не примет участие дисквалифицированный Эрик Гарсия, так ещё и из-за травм недоступны Даниэль Ольмо, Марк-Андре тер Штеген, Гави и Фермин Лопес. Но Ламин Ямаль, Роберт Левандовски, Рафинья будут готовы выйти на поле и добыть нужный результат.

17-летний испанец в прекрасной форме. Он забил «Монако», даже несмотря на то что его команда осталась в меньшинстве. Положил гол и в последней встрече с «Осасуной». Левандовски вообще не обращает внимание на свой возраст и возглавляет гонку лучших бомбардиров Примеры. В общем, «пчёлам» будет непросто.

«Янг Бойз» начал участие в Лиге чемпионов с разгромного поражения от «Астон Виллы» (0:3). Тем самым «пчёлы» прервали свою семиматчевую беспроигрышную серию во всех турнирах. Правда, после этого жёлто-чёрные обыграли «Винтертур» (4:1), но праздновали недолго. Последнюю встречу в чемпионате Швейцарии они проиграли «Грассхопперу» (0:1).

«Пчёлы» далеки от показателей прошлого сезона. Они находятся на предпоследнем месте в турнирной таблице первенства. Игра «Янг Бойз» не производит никакого впечатления. Конечно, Патрик Рахмен может попытаться извлечь хоть какую-то выгоду из проблем «Барселоны» с составом, но в это верится с большим трудом.

Прогнозируем победу каталонцев с форой (-2.5) за 1.70. Команда будет гореть желанием одержать первую победу в этом сезоне Лиги чемпионов, а ещё она будет дополнительно мотивирована из-за поражения от «Осасуны». Добавим сюда тот факт, что сине-гранатовые выступят на домашнем стадионе, и получим неоспоримое преимущество подопечных Флика.

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-2.5) за 1.70.