«Интер» — «Црвена Звезда». Индзаги даст карт-бланш Мартинесу и Тюраму

1 октября начинается 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Нас ожидает много интересных матчей. В одном из них «Интер» будет играть с «Црвеной Звездой» на стадионе «Сан-Сиро». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Интер» — «Црвена Звезда» 1 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами миланцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.35. Шансы красно-белых оценили в 9.00. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.72, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.13. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.13.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Интер» — «Црвена Звезда» (01.10.2024)

«Интер» в позапрошлом сезоне стал финалистом Лиги чемпионов, проиграв «Манчестер Сити». Волею жеребьёвки «змеи» встретились со своим обидчиком в матче 1-го тура общего этапа, сыграв нулевую ничью. В первом тайме было похоже на более-менее равный футбол, но во втором миланцам пришлось терпеть.

Чемпионат Италии подопечные Симоне Индзаги начали бодро, но беспроигрышная четырёхматчевая серия была прервана поражением от «Милана» — 1:2. Ничья была очень близко, однако на 89-й минуте «змеи» пропустили. После этого «Интер» не без труда обыграл «Удинезе» — 3:2.

Глубина состава у «нерадзурри» достаточно хорошая, чтобы предоставлять отдых ключевым игрокам, делать шикарные замены. Например, в прошлом матче Лиги чемпионов Симоне Индзаги приберёг Лаутаро Мартинеса на концовку встречи. Интересным выбором стал Мехди Тареми на матч с «Ман Сити». Но будьте уверены, что тренер «Интера» знает, что делает. Даже Генрих Мхитарян, несмотря на возраст, всё ещё полезен.

«Црвена Звезда» очень плохо проводит матчи с командами из Серии А. Не учитывая игр отборочного турнира, сербский клуб не выиграл ни одной из восьми последних встреч с итальянскими клубами. Теперь красно-белые попробуют прервать эту неудачную серию, но «Интер» слишком хорош.

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов подопечные Владана Милоевича не смогли справиться с «Бенфикой» (1:2). Единственной гол «Црвена Звезда» забила лишь на 86-й минуте. Могла и вовсе проиграть всухую. Вернувшись в чемпионат Сербии красно-белые оторвались за это поражение в дерби с «Партизаном», разгромив его со счётом 4:0.

После этого команда Милоевича победила «Железничар» (2:1). Дела в чемпионате Сербии у неё идут прекрасно. «Црвена Звезда» занимает первое место в таблице, но это ни для кого не новость. Как бы хороши ни были красно-белые в первенстве, в еврокубках они не могут сыскать удачи. Во время отбора на выезде клуб проиграл даже «Будё-Глимт» (1:2).

У нас есть повод поставить на победу крепкого «Интера» с форой (-1.5) за 2.00. В отсутствии голов во встрече «змей» с «Ман Сити» нет ничего удивительного. Такую тактику избрал главный тренер Симоне Индзаги. На игру с «Црвеной Звездой» план будет иной.

Ставка: победа «Интера» с форой (-1.5) за 2.00.