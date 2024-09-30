«Слован» — «Манчестер Сити». Холанд расчехлит «пушку»

Вот он матч, в котором можно отвести душу.

1 октября начинается 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Нас ожидает много интересных матчей. В одном из них «Слован» будет играть с «Манчестер Сити» на стадионе «Тегельне Поле». Начало – в 22:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч «Слован» — «Манчестер Сити» 1 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами «горожан» и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.08. Шансы братиславцев оценили в 47.0. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 12.0.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.25, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 4.05. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.50.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Слован» — «Манчестер Сити» (01.10.2024)

Как-то неубедителен «Манчестер Сити» в последнее время. Всего одна победа в четырёх последних матчах. Да и та была добыта в Кубке лиги Англии над «Уотфордом» (2:1). «Горожане» ещё и умудрились пропустить на 86-й минуте, хотя должны были учинить разгром. Остальные три игры завершились вничью.

Одна встреча пришлась на Лигу чемпионов с «Интером» (0:0). Тут не придраться. «Змеи» грамотно держали оборону и чётко выполняли поставленные задачи тренера. Сразу после матча с миланцами подопечные Хосепа Гвардиолы сыграли вничью со своим самым главным конкурентом – «Арсеналом» (2:2). Да и то «Ман Сити» спасся, сравняв счёт на 90+8-й минуте. В прошлой встрече АПЛ «горожане» разошлись миром с «Ньюкасл Юнайтед» (1:1).

Хорошо, допустим ситуация под контролем, ведь нет поражений. Но такие, можно сказать, трудовые ничейные результаты, это уже повод для беспокойства. В предстоящем матче со «Слованом» нужно показать свою реальную мощь.

Разница в финансовом плане между клубами громадная. Авторитетный портал Transfermarkt оценивает стоимость состава «Слована» в € 28,78 млн., а «Ман Сити» — в € 1,26 млрд. Будет стыдно, если победа станет сложным испытанием для подопечных Хосепа Гвардиолы.

Однако пока Холанд в составе, поводов переживать за голы в ворота слабых соперников быть не должно. Жаль, что выбыл Родри из-за травмы. Но у Гвардиолы хватает глубины состава для полноценной замены. Кевин Де Брёйне тоже всё ещё находится в лазарете. Скорее всего, с первых минут сыграет Фил Фоден. «Горожане» ждут от него голов в этом сезоне.

Для «Слована» успешное участие в Лиги чемпионов – непосильная задача. С первого матча команда показала, что неспособна конкурировать с клубами на этом уровне. «Селтик» беспрепятственно разгромил братиславцев – 5:1. Но в чемпионате Словакии подопечные Владимира Вайсса держат марку.

«Слован», вернувшись с матча Лиги чемпионов, обыграл в первенстве «Ружомберок» (2:1) и «Земплин» (4:2). Также выиграл в Кубке страны у «Белуши» (6:1). Всего этого, естественно, недостаточно, чтобы делать серьёзную заявку на матч с «Манчестер Сити». Если и решать задачи с выходом в плей-офф, то в играх с «Жироной», «Штутгартом» и загребским «Динамо». Хотя «Селтик» с ними примерно одного уровня, но он легко разгромил братиславцев.

«Горожане» просто обязаны забивать минимум четыре мяча в ворота «Слована». У них есть для этого всё. К тому же это станет отдушиной после трёх ничьих в четырёх последних матчах. Приезд такой команды в Братиславу уже праздник для местных болельщиков. Все прекрасно понимают, что уровень клубов несопоставим.

Ставка: индивидуальный тотал «Ман Сити» больше 3.5 мяча за 1.90.