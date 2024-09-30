«Арсенал» — «ПСЖ». Кто сказал, что Артета — фаворит?

За прошлую неделю большие европейские клубы если не отдохнули, то точно соскучились по еврокубкам. Продолжаем! Во вторник, 1 октября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Арсенал» — «ПСЖ», который пройдёт на стадионе «Эмирейтс» в Лондоне. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» 1 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 1.77, что приблизительно равно 56% вероятности. Победа «ПСЖ» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.80 — чуть больше 20%. Ничейный результат более вероятен, но коэффициент довольно высокий — 4.00.

Вместе с тем аналитики считают, что еврокубковый матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.15. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75 — более 55% вероятности. Наиболее возможным экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Арсенал» — «ПСЖ» (01.10.2024)

А вот, кстати, не факт! Букмекеры считают «Арсенал» фаворитом предстоящего лигочемпионского матча, но, если разобраться, — шансы равны. Да, у «ПСЖ» есть кадровые проблемы, а после ухода Килиана Мбаппе ощущается нехватка яркого форварда. Однако у лондонского клуба тоже далеко не всё так гладко, как может показаться.

Во-первых, «канониры» тоже страдают от травм. Мартин Эдегор, Микель Мерино, Александр Зинченко, Киран Тирни и Такэхиро Томиясу — все из этого списка с большой долей вероятности пропустят матч во вторник. А ведь при потерях приходится играть не только в еврокубках и АПЛ, но и в Кубке лиги Англии. Сил уже оставлено много. Дальше — тяжелее.

Второй момент — матчи с большими командами. Подопечные Микеля Артеты оставляют мало шансов середнякам и аутсайдерам, однако с грандами ситуация другая. «Тоттенхэм» (1:0) в дерби удалось обыграть не совсем по делу, в принципиальном противостоянии с «Манчестер Сити» (2:2) победу упустили, а «Аталанте» (0:0) могли даже проиграть.

Да, «Арсенал» снова выступит дома после волевой домашней победы над «Лестером» (4:2) в АПЛ, а «ПСЖ» предстоит проделать путь из Франции в Англию. Вот только преимущество в свежести лондонцы вряд ли получат, поскольку провели пять встреч за последние две недели. Парижане, в свою очередь, сыграли на один матч меньше за то же время.

Исходя из этого, мы видим равенство. «Арсенал» наверняка будет играть смело, особенно на своём поле. Скорее всего, забьёт, если учитывать стабильность игроков атаки и реализацию. Однако опыта больших выступлений может не хватить, как это было в прошлом сезоне Лиги чемпионов. Всё-таки клуб находится среди топов не так много в последнее время.

«ПСЖ» с Луисом Энрике показывает, что может играть и без Килиана Мбаппе. Конечно, переход условного Виктора Осимхена мог бы улучшить ситуацию, но хотя бы раз парижские футболисты забивают исправно и в нынешнем составе. В качестве ставки можно выбирать между ничьей и голами в обе стороны. Что-то вроде 1:1 здесь вполне может быть.

Ставка: ничья за 4.00.