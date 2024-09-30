«Байер» — «Милан». Хаби Алонсо снова расшатает кресло Фонсеки

Два поражения в Лиге чемпионов могут перевесить победу в дерби.

За прошлую неделю большие европейские клубы если не отдохнули, то точно соскучились по еврокубкам. Продолжаем! Во вторник, 1 октября, стартует 2-й тур общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Байер» — «Милан», который пройдёт на стадионе «БайАрена» в Леверкузене. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Байер» — «Милан» 1 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах однозначны, они отдают предпочтение принимающей стороне. Сделать ставку на победу «Байера» предлагается с коэффициентом 1.72, что приблизительно равно 58% вероятности. Победа «Милана» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.70 — чуть больше 20%. Ничейный результат более вероятен, но коэффициент тоже довольно высокий — 4.30.

Вместе с тем аналитики уверены, что еврокубковый матч получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.57 — более 60% вероятности. Наиболее возможным экспертам представляется счёт 1:1, но не исключают 2:1 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Байер» — «Милан» (01.10.2024)

«Байер» не останавливается. После прошлого, сумасшедшего во всех смыслах сезона леверкузенский клуб вполне логично мог потускнеть. Всё-таки и стабильным постоянно быть невозможно, и после ярких выступлений на тебя уже совсем по-другому будут настраиваться соперники. Но «Байер» не останавливается.

Да, у подопечных Хаби Алонсо стали проскакивать поражения. Как, например, в матче с «РБ Лейпциг», когда они вели со счётом 2:1 к 57-й минуте, но в итоге проиграли со счётом 2:3. Однако в целом результаты привычно хороши. В Лиге чемпионов удалось стартовать с победы, в Бундеслиге отставание от лидера составляет всего три очка.

Кроме того, леверкузенцы по-прежнему много забивают. До ничьей с «Баварией» (1:1) были одержаны четыре победы — со счётом 4:1 над «Хоффенхаймом», со счётом 4:0 над «Фейеноордом» и со счётом 4:3 – над «Вольфсбургом». В чемпионате Германии больше забивает пока только «Бавария»: 17 голов против 14 за пять туров.

«Милану», конечно, есть чем парировать. Он увёз очко из Рима от «Лацио» (2:2), забил четыре безответных мяча «Венеции» (4:0), впервые за большое количество дерби обыграл миланский «Интер» (2:1) и закрепил всё это домашней разгромной победой над «Лечче» (3:0) на прошедших выходных. Однако в целом клуб выглядит менее стабильно.

Дело в том, что до победного дерби даже ходили слухи об отставке Паулу Фонсеки, который занял пост главного тренера лишь летом. До удачной серии игр «россонери» находились вне зоны Лиги чемпионов и выглядели шатко. Домашнее поражение со счётом 1:3 от «Ливерпуля» в Лиге чемпионов лишь усугубило ситуацию.

Последние успехи должны взбодрить «Милан», но в Леверкузене будет тяжело. Комбинированная ставка «обе забьют и «Байер» не проиграет» выглядит заманчиво. Миланцы наверняка навяжут борьбу и смогут рассчитывать на гол, учитывая нестабильность обороны леверкузенцев. Но в целом леверкузенцы смотрятся помощнее прямо сейчас.

Ставка: обе забьют и «Байер» не проиграет за 1.98.