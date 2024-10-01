«Динамо» — «Спартак». А нам московское дерби дороже Лиги чемпионов

Пока европейцы играют в этих своих еврокубках, российские команды покоряют групповую стадию Кубка России. А если серьёзно, то иногда в турнире действительно встречаются интересные противостояния. Одним из таких станет матч 5-го тура «Динамо» — «Спартак», который пройдёт в среду, 2 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток в дерби запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Кубка России «Динамо» М — «Спартак» 2 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя небольшое предпочтение всё же отдают гостям. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Динамо» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Шансы сопоставимы — от 33 до 40% вероятности. Если придётся бить послематчевые пенальти, сыграет коэффициент 3.50.

Вместе с тем аналитики уверены, что московское дерби в Кубке России получится результативным. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.33, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.65. Проверить голы в обе стороны можно с коэффициентом 1.54, а наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1 в основное время. Коэффициент на такое событие находится в районе 6.40.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Кубка России «Динамо» М — «Спартак» (02.10.2024)

Что-то зачастили «Динамо» и «Спартак» матчи друг с другом проводить. За последние два с половиной месяца, начиная с 12 июля этого года, они сыграли три раза, учитывая товарищеский спарринг. Надо сказать, получается плюс-минус всегда интересно. В товарняке скатали ничью в основное время, а потом в послематчевой серии точнее оказались бело-голубые — 1:1, 5:4 пен.

31 июля «Спартак» принимал «Динамо» в матче 1-го тура Кубка России и одержал победу со счётом 3:0. Несмотря на то что составы были довольно боевые, разница в счёте получилась слишком большая. Худо-бедно поквитаться бело-голубые сумели в недавнем матче 9-го тура РПЛ 22 сентября. Красно-белые умудрились упустить победу на последних минутах, играя в большинстве.

Перед очередным противостоянием остаётся некоторая недосказанность. Подопечные Деяна Станковича наверняка помнят обиду после упущенной победы, прежде всего на себя, разумеется. Подопечные Марцела Лички, в свою очередь, до сих пор в полной мере не отомстили за 0:3. Градус повышается тем, что разница между соперниками в группе сейчас составляет одно очко.

С учётом того, что у «Спартака» впереди непростая встреча в РПЛ с «Ростовом», а «Динамо» вообще надо будет биться за важные очки в дерби с ЦСКА, перетасуют состав наверняка обе команды. Так что, скорее всего, уровень и состояние останутся одинаковыми. Будет вообще неудивительно, если по итогам 90 минут на табло снова зафиксируется равный счёт.

В качестве ставки вполне можно взять и ничью. Вообще, хорошо подходят голы в обе стороны. Во-первых, потому что оборона не блещет ни у бело-голубых, ни у красно-белых. Первые пропустили шесть раз за последние четыре игры, а вторые — семь. Во-вторых, потому что атакуют обе команды ловко, с реализацией проблемы бывают редко.

Однако букмекеры это учли, а потому коэффициент дают достаточно скромный. Можно, конечно, остановиться на варианте «тотал больше 2.5 мяча», учитывая весёлый характер двух прошлых очных встреч. Но я бы ждал равной игры и ничейного счёта по итогам 90 минут. Хотя весело определённо должно быть.

Ставка: ничья в основное время за 3.50.