«Астон Вилла» — «Бавария». Эмери не запугать девятью голами

За прошлую неделю большие европейские клубы если не отдохнули, то точно соскучились по еврокубкам. Продолжаем! В среду, 2 октября, продолжится программа 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Среди прочих выделяется матч «Астон Вилла» — «Бавария», который пройдёт на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме. Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Бавария» 2 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитами гостей. Сделать ставку на победу «Баварии» предлагается с коэффициентом 1.75, что приблизительно равно 57% вероятности. Победа «Астон Виллы» соразмерна с ничейным исходом и доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.60. Шансы колеблются в пределах 22% вероятности.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Лиге чемпионов получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 2.60, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.50. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.54. Наиболее вероятным представляется счёт 1:1, хотя не исключается 2:1 в пользу гостей.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Астон Вилла» — «Бавария» (02.10.2024)

«Астон Вилла» была хороша в прошлом сезоне, «Астон Вилла» хороша и в этом. За шесть туров чемпионата Англии она добыла четыре победы при ничьей и поражении. В турнирной таблице замыкает топ-5, отстав от лидирующего «Ливерпуля» всего на два очка. Болельщики, персонал, тренеры и футболисты — абсолютно все могут быть довольны собой.

Неплохо начали подопечные Унаи Эмери и в Лиге чемпионов, разгромив на выезде со счётом 3:0 швейцарский «Янг Бойз» в матче 1-го тура общего этапа соревнования. Кроме того, лишь в прошлом туре АПЛ они прервали свою победную серию. Вмешался «Ипсвич Таун», сумевший выгрызть у бирмингемского коллектива очки — 2:2.

Вообще, бирмингемцев благодаря Эмери можно назвать серьёзным оппонентом. Результативная игра в атаке в нынешнем сезоне это подтверждает. Они забили 13 мячей в пяти последних играх в разных турнирах. Причём в соперниках были не только скромный «Уиком Уондерерс» (2:1), но и имеющие имя «Вулверхэмптон» (3:1) с «Эвертоном» (3:2).

Да, «Бавария» — это гранд. «Бавария» — это бренд. Скорее всего, она даже сможет выиграть в предстоящем матче. Или как минимум не проиграть. Назначение Венсана Компани на должность главного тренера взбодрило команду, о чём даже повидавший многое Мануэль Нойер заявлял. Импульс отразился и в промежуточных результатах.

Мюнхенцы лидируют в чемпионате Германии с 13 очками и 17 голами в пяти турах. Кроме того, они ещё и в Лиге чемпионов успели пошуметь. Или вы уже забыли о сенсационной победе над загребским «Динамо» со счётом 9:2? Пока в строю Мануэль Нойер, стабильно хорош Гарри Кейн, держит марку Джамал Мусиала. Даже в Бирмингеме есть все шансы рассчитывать на очки.

Однако «Астон Вилла» будет кусаться, мешать доминировать и станет всячески сопротивляться. С такой реализацией от Олли Уоткинса и Джона Дурана должна дрогнуть даже набравшая ход «Бавария». Допускаю сенсацию в виде ничьей со счётом 1:1, но жду победу немецкой команды со счётом 2:1 или 3:1. Иными словами — забьют обе, а гости добудут какие-то очки.

Ставка: обе забьют и «Бавария» не проиграет за 1.92.