Экспресс с коэффициентом 5.08: ЦСКА самоуверен, «Рубин» накажет «Факел»

Сегодня нас ждут матчи 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов, а также игры группового этапа Кубка России. В такой день мы просто не могли не подготовить экспресс.

Прогноз на матч «Рубин» — «Факел»

Интересный момент. Только на выходных эти команды сыграли между собой в очередном туре РПЛ, как им уже предстоит встретиться в матче Кубка России. Та игра завершилась нулевой ничьей. Дмитрия Пятибратова она устроила. Он лестно высказался в адрес своих подопечных. Но Рашид Рахимов результатом был не очень-то доволен.

Во-первых, в матче было зафиксировано свыше 40 фолов. Во-вторых, воронежцы терпели, как могли. Поэтому тренер «Рубина» сказал, что в Воронеже ни у кого не получается играть в футбол. На этот раз встреча пройдёт в Казани. Посмотрим, чем сможет порадовать Рашид Рахимов.

И «Рубин», и «Факел» подходят к игре с серией поражений. У воронежцев в принципе уже нет шансов побороться даже за выход в плей-офф Пути регионов. Да и нужно ли оно команде, которая будет выживать в РПЛ. А казанцы ещё могут выбить себе место в плей-офф Пути РПЛ. Предлагаем поставить на победу недовольного «Рубина» за 1.70.

Прогноз на матч «Пари НН» — ЦСКА

У нижегородцев ещё остались призрачные шансы побороться за путёвку в плей-офф Кубка России. Отставание от «Ахмата» составляет пять очков, а впереди потенциальные шесть. Но это ещё и грозненцы должны проиграть дважды, во что верится с трудом. Только в минувшей встрече «Пари НН» прервал восьмиматчевую безвыигрышную серию, победив «Оренбург» (2:1).

Саша Илич остался горд игрой своих подопечных, видимо, забыв, что «горожане» выиграли только в матче 1-го тура РПЛ у «Спартака» — и всё. Их форма куда хуже той, в которой находились нижегородцы. ЦСКА даже в случае больших изменений в составе должен обыгрывать «Пари НН».

Пока армейцы не гарантировали себе путёвку в плей-офф Пути РПЛ, поэтому будут играть с полной самоотдачей. В последнем матче Кубка России красно-синие умудрились обыграть «Краснодар» (2:0). Затем в первенстве сыграли вничью с «Рубином» и победили «Ахмат». Дела у подопечных Марко Николича идут неплохо.

Поставим на победу ЦСКА и тотал больше 1.5 мяча за 1.78. Пусть никого не пугает прерванная серия неудач нижегородцами. Они обыграли соперника, который вообще одержал всего лишь одну победу в этом сезоне.

Прогноз на матч «Боруссия» Дортмунд – «Селтик»

Финалист прошлого сезона Лиги чемпионов начал общий этап вполне удачно. «Боруссия» на выезде разгромила «Брюгге» (3:0). Примечательно, что дортмундцы буквально дожали соперника. Все голы были забиты после 76-й минуты. Плюс нельзя не упомянуть, что сработали замены. Вышедший на поле Джейми Байно-Гиттенс оформил дубль, а точку поставил Серу Гирасси с пенальти.

Правда, после этой встречи, уже в Бундеслиге, чёрно-жёлтые проиграли «Штутгарту» (1:5). Нури Шахин сказал, что не хочет больше никогда видеть такой ужасной игры и результата. Команда его поняла и в последней встрече обыграла «Бохум» (4:2). Пришлось отыгрываться с 0:2.

Недооценивать «Селтик» ни в коем случае нельзя. Во всех турнирах в этом сезоне он одержал девять побед подряд. В том числе в матче Лиги чемпионов разгромил «Слован» (5:1). За это время «кельты» забили 33 мяча, а пропустили всего лишь четыре. Они в прекрасной форме подойдут к игре с «Боруссией».

Хорошим вариантом в этом матче будет взять «обе забьют» с коэффициентом 1.68. Что-то последние две игры оборона дортмундцев вызывает тревожные чувства. Смелый и мотивированный «Селтик» будет очень опасен в атаке. Но даже если он забьёт два, у дортмундцев всегда будут шансы положить больше.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: победа «Рубина» над «Факелом» за 1.70.

Ставка 2: победа ЦСКА над «Пари НН» и тотал больше 1.5 мяча за 1.78.

Ставка 3: обе забьют в игре «Боруссия» Д — «Селтик» за 1.68.

Общий коэффициент: 1.70 Х 1.78 Х 1.68 = 5.08.