«Зенит» — «Акрон». Дзюба мстит Семаку, Соболев хочет уважения

Артём покрошил оборону Карпина, а теперь возьмётся за сине-бело-голубых. Александр устал от критики, и ему нужен гол.

2 октября продолжаем наблюдать за 5-м туром Кубка России Пути РПЛ. В одном из матчей «Зенит» будет играть с «Акроном» на стадионе «Газпром Арена». Начало – в 21:15 мск. Нас ожидает игра, переполненная интригами. Всё благодаря Дзюбе.

Коэффициенты букмекеров на матч «Зенит» — «Акрон» 2 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами петербуржцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.30. Шансы тольяттинцев оценили в 11.5. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.70.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.40. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 2.08.

Анализ и прогноз на матч 5-го тура Кубка России «Зенит» — «Акрон» (02.10.2024)

Начнём с турнирных раскладов. В группе D Кубка России Пути РПЛ сине-бело-голубые занимают первое место, но опережают «Акрон» всего на два очка. Обе команды – главные претенденты на выход в плей-офф. На таком же расстоянии, но от тольяттинцев, находится «Рубин». Поэтому пока никто не может быть уверен в том, что достигнет цели.

Ну а сама встреча между командами недавно приобрела совсем иной характер. Скажем так – более медийный. Как только состав «Акрона» пополнил ветеран российского футбола Артём Дзюба, матчи тольяттинского клуба стали получать совсем иной смысл.

36-летний нападающий доказал, что есть ещё порох в пороховницах. В первом же матче за «Акрон» он сделал результативную передачу, затем в игре с «Краснодаром» добавил в свою копилку ещё два точных паса и, наконец, забил первый гол за команду из Тольятти. Причём не кому-то, а конкретно «Ростову». Можно сколько угодно критиковать Дзюбу, но в принципиальных матчах он привык рвать и метать.

Он вновь огорчил Валерия Карпина, с которым давно конфликтует. Таким образом, в 10-м туре РПЛ Артём сделал больше всех успешных тактико-технических действий. Аршавин высказался, что Дзюба покрошил хвалёную оборону тренера сборной России. Интригу в предстоящую игру внесла и неожиданная встреча в аэропорту Ставрополя после матчей 10-го тура РПЛ Артёма с Соболевым.

В общем, этот матч пропускать нельзя. С учётом того, что у «Акрона» не такой богатый состав, чтобы проводить углублённую ротацию на кубковые матчи. Да и сам Дзюба рвётся в бой. Ну а Соболев в последнем матче «Зенита» провёл на поле чуть более 16 минут. Значит, проигравший «Краснодару» состав получит отдых, а Александру придётся выходить в основе. Хотя от Семака можно ожидать и сюрпризов.

Кстати, единственное результативное действие Соболева за «Зенит» пришлось как раз на матч Кубка России. Сине-бело-голубые в тот день обыграли «Рубин», а нападающий отдал голевой пас. Последний матч в РПЛ петербуржцы проиграли «Краснодару» (0:2), который теперь возглавляет турнирную таблицу.

Интересно, что эксперты просто взорвались критикой в адрес «Зенита» после первого поражения в первенстве в этом сезоне. Говорят об отсутствии мотивации у бразильцев. Сам же Сергей Семак рассказал, что эта игра была до ошибки, и первыми её допустили сине-бело-голубые. До поражения у петербуржцев была серия из четырёх побед.

В Кубке России «Зенит» обыграл «Рубин» (2:0), а в РПЛ – ЦСКА (1:0), «Пари НН» (3:0) и «Факел» (3:1). Заострим внимание ещё на одном моменте. Вспомним прошлый очный матч между «Акроном» и сине-бело-голубыми, результат которого можно считать сенсационным. Тольяттинцы сыграли с действующим чемпионом вничью в основное время, а по пенальти победили.

Вот этот результат и должен стать причиной, по которой Сергей Семак отнесётся более ответственно к выбору состава. Теперь он точно не будет недооценивать «Акрон», да ещё и с Дзюбой. Сколько раз Артём не жал руку тренеру «Зенита»? У него будет сумасшедший настрой на эту игру.

Предлагаем поставить на «обе забьют» с привлекательным коэффициентом 2.08. Поверить, что Дзюба забьёт сине-бело-голубым, сложно, ведь с момента, как он покинул петербургский клуб, огорчить бывшего тренера ему не удавалось. Но помочь другим игрокам сделать это результативной передачей он вполне способен.

Ставка: обе забьют за 2.08.