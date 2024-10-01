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Динамо Загреб — Монако, прогноз на матч Лиги чемпионов 2 октября 2024 года, где смотреть онлайн бесплатно, прямая трансляция

«Динамо» Загреб — «Монако». Головин только размялся на «Барселоне»
Максим Ермаков
«Динамо» Загреб — «Монако»: прогноз на матч ЛЧ
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Команда Александра собирается на вершину таблицы Лиги чемпионов.

2 октября мы продолжим наблюдать за матчами 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В одном из них загребское «Динамо» будет играть с «Монако» на стадионе «Максимир». Начало – в 22:00 мск. Команда Головина рассчитывает ещё на одну победу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Загреб — «Монако» 2 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.70. Шансы «синих» оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Монако» (02.10.2024)

Лига чемпионов . Общий этап. 2-й тур
02 октября 2024, среда. 22:00 МСК
Динамо З
Загреб, Хорватия
Не начался
Монако
Монако, Монако
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Каково оказаться худшей из 36 команд? Загребское «Динамо» может ответить на этот вопрос. После 1-го тура общего этапа команда опустилась на последнюю строчку. Виной тому унизительное поражение от «Баварии» со счётом 2:9.

Проигрывая после первого тайма 0:3, «синие» попытались нащупать слабые места мюнхенцев и сумели отыграть два мяча. Этим они только разозлили соперника. За это немецкий клуб забил ещё шесть голов, а ведь мог увеличить их количество до двузначного числа. Единственное, чего хочет «Динамо», это как можно скорее забыть эту встречу.

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Что же решило сделать руководство? Оно просто уволило главного тренера «синих» Сергея Якировича. В принципе, есть за что. За время существования турнира (с 1992 года) никто не пропускал девять голов за матч. Но ведь и правила изменились. Всё-таки новый формат. То ли нас ещё ждёт. Новым наставником назначили Ненада Белицу.

Хорват уже работал с загребским «Динамо» и дважды делал из них чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Он стал первым тренером, который вывел «синих» в групповой этап Лиги чемпионов. Посмотрим, может быть, настанет новая эра Белицы.

Последнюю встречу в чемпионате Хорватии «Динамо» выиграло у загребского «Локомотива» (5:1). Вообще, назначение Белицы должно воодушевить команду. Но иногда настроя не хватает, чтобы показывать сумасшедшие результаты. А именно такой и нужен в предстоящем матче с «Монако».

Подопечные Ади Хюттера уже совершили одну сенсацию в Лиге чемпионов. Они обыграли «Барселону» (2:1). И пока все кричат, что помогло удаление в составе каталонцев, монегаски просто наслаждаются победой и продолжают показывать качественный футбол. В этом сезоне во всех турнирах красно-белые не знают поражений.

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«Монако» идёт ноздря в ноздрю с «ПСЖ» в Лиге 1. Команды обосновались на первом и втором местах, с равным количеством очков – по 16. Единственное, в чём уступает команда Ади Хюттера парижанам, это разность мячей. Забивают красно-синие много. Но пока монегаски всерьёз претендуют на титул чемпионов Франции и радуют прекрасной игрой в Лиге чемпионов.

После победы над «Барселоной» подопечные Ади Хюттера в Лиге 1 обыграли «Гавр» (3:1) и «Монпелье» (2:1). Интересно, что тренер не рассчитывает на кого-то одного в атаке. Он постоянно что-то меняет, а забивают разные футболисты. По два гола в первенстве в активе у Ламина Камара, Дениса Закарии, Фоларина Балогуна и Элисса Бен-Сегира. Это ещё отмалчивается Головин.

Александр не так давно оправился после травмы и выходит на пик формы. Скоро и от него увидим результативные действия. Почему бы не в матче с загребским «Динамо»? «Монако» играет результативно, особенно в последних встречах. Может забить два или три мяча «синим». В качестве ставки предлагаем победу монегасков и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

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