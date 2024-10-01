«Динамо» Загреб — «Монако». Головин только размялся на «Барселоне»

2 октября мы продолжим наблюдать за матчами 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В одном из них загребское «Динамо» будет играть с «Монако» на стадионе «Максимир». Начало – в 22:00 мск. Команда Головина рассчитывает ещё на одну победу.

Коэффициенты букмекеров на матч «Динамо» Загреб — «Монако» 2 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами монегасков и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.70. Шансы «синих» оценили в 4.90. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.68, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.20. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.73.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Динамо» Загреб — «Монако» (02.10.2024)

Каково оказаться худшей из 36 команд? Загребское «Динамо» может ответить на этот вопрос. После 1-го тура общего этапа команда опустилась на последнюю строчку. Виной тому унизительное поражение от «Баварии» со счётом 2:9.

Проигрывая после первого тайма 0:3, «синие» попытались нащупать слабые места мюнхенцев и сумели отыграть два мяча. Этим они только разозлили соперника. За это немецкий клуб забил ещё шесть голов, а ведь мог увеличить их количество до двузначного числа. Единственное, чего хочет «Динамо», это как можно скорее забыть эту встречу.

Что же решило сделать руководство? Оно просто уволило главного тренера «синих» Сергея Якировича. В принципе, есть за что. За время существования турнира (с 1992 года) никто не пропускал девять голов за матч. Но ведь и правила изменились. Всё-таки новый формат. То ли нас ещё ждёт. Новым наставником назначили Ненада Белицу.

Хорват уже работал с загребским «Динамо» и дважды делал из них чемпионов, выигрывал Кубок и Суперкубок страны. Он стал первым тренером, который вывел «синих» в групповой этап Лиги чемпионов. Посмотрим, может быть, настанет новая эра Белицы.

Последнюю встречу в чемпионате Хорватии «Динамо» выиграло у загребского «Локомотива» (5:1). Вообще, назначение Белицы должно воодушевить команду. Но иногда настроя не хватает, чтобы показывать сумасшедшие результаты. А именно такой и нужен в предстоящем матче с «Монако».

Подопечные Ади Хюттера уже совершили одну сенсацию в Лиге чемпионов. Они обыграли «Барселону» (2:1). И пока все кричат, что помогло удаление в составе каталонцев, монегаски просто наслаждаются победой и продолжают показывать качественный футбол. В этом сезоне во всех турнирах красно-белые не знают поражений.

«Монако» идёт ноздря в ноздрю с «ПСЖ» в Лиге 1. Команды обосновались на первом и втором местах, с равным количеством очков – по 16. Единственное, в чём уступает команда Ади Хюттера парижанам, это разность мячей. Забивают красно-синие много. Но пока монегаски всерьёз претендуют на титул чемпионов Франции и радуют прекрасной игрой в Лиге чемпионов.

После победы над «Барселоной» подопечные Ади Хюттера в Лиге 1 обыграли «Гавр» (3:1) и «Монпелье» (2:1). Интересно, что тренер не рассчитывает на кого-то одного в атаке. Он постоянно что-то меняет, а забивают разные футболисты. По два гола в первенстве в активе у Ламина Камара, Дениса Закарии, Фоларина Балогуна и Элисса Бен-Сегира. Это ещё отмалчивается Головин.

Александр не так давно оправился после травмы и выходит на пик формы. Скоро и от него увидим результативные действия. Почему бы не в матче с загребским «Динамо»? «Монако» играет результативно, особенно в последних встречах. Может забить два или три мяча «синим». В качестве ставки предлагаем победу монегасков и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.

Ставка: победа «Монако» и тотал больше 1.5 мяча за 1.90.