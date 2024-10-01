«Лилль» — «Реал». Винисиус, Беллингем и Мбаппе проявят милосердие

Килиан не станет издеваться над командой своего брата Этана. Победа будет добыта со скрипом.

2 октября мы продолжим наблюдать за матчами 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. В одном из них «Лилль» будет играть с «Реалом» на стадионе «Декатлон Арена – Пьер-Моруа». Начало – в 22:00 мск. «Сливочные» готовятся продлить беспроигрышную серию.

Коэффициенты букмекеров на матч «Лилль» — «Реал» 2 октября 2024 года

Букмекерские конторы считают фаворитами мадридцев и предлагают поставить на их победу с коэффициентом 1.58. Шансы «догов» оценили в 5.80. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.30.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча оценён в 2.15. Ставки на «обе забьют» принимают с коэффициентом 1.80.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов «Лилль» — «Реал» (02.10.2024)

В целом «Реал» не даёт поводов для беспокойства. Команда стабильно идёт к целям и набирает очки. С самого начала сезона «сливочные» ни разу не проигрывали, но ничьи мешают занять первое место в таблице Примеры.

За примером далеко ходить не нужно. После четырёхматчевой серии побед в чемпионате Испании «Реал» сыграл вничью в мадридском дерби с «Атлетико» (1:1). А ведь мог вплотную приблизиться к «Барселоне», которая проиграла «Осасуне» (2:4). Хотя разница в три очка тоже неплохо. Её можно легко нагнать.

Но всё это касательно первенства, а нас ожидает матч в Лиге чемпионов. Встречу 1-го тура общего этапа «сливочные» выиграли у «Штутгарта» (3:1). Счёт открыл Мбаппе, но немецкий клуб забил в ответ. Автором победного мяча стал Рюдигер, а поставил точку Эндрик. А вот мадридское дерби Килиан пропустил из-за травмы. Но, как сообщается, француз вошёл в заявку на игру с «Лиллем». Повреждение оказалось не таким серьёзным.

Вопрос в другом: станет ли Анчелотти рисковать своей звездой. Встреча не выглядит такой уж серьёзной. Но решать тренеру. В любом случае, кроме Мбаппе, в «Реале» есть кому забивать. Винисиус Жуниор, Родриго, Эндрик, Беллингем.

Подопечные Бруно Женезио совсем растеряли свои навыки. Вроде сезон начинали с хороших результатов, побеждали, но потом их настигли неудачи. Пятиматчевая серия поражений была прервана только в последней встрече с «Гавром» (3:0). До неё «Лилль» сыграл вничью со «Страсбургом» (3:3).

В матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов «доги» уступили «Спортингу» (0:2), да ещё и получили удаление. Если с командами, у которых есть большие проблемы с защитой, у «Лилля» ещё что-то получается, то с соперниками, которые играют грамотно на всех линиях, не выходит ничего.

Предстоящая встреча могла получиться более интересной, если бы Этан Мбаппе не получил повреждение. К сожалению, для него это первая травма, да ещё и в такой неудобный момент. Ведь мог сыграть против брата Килиана.

В качестве ставки предлагаем взять победу «Реала» в один или два мяча за 2.17. Создаётся впечатление, что «сливочные» чаще играют со скрипом. В этом сезоне они только два раза выигрывали с разгромным счётом. В остальном это были либо ничьи, либо преимущество в один-два гола.

Ставка: победа «Реала» в 1-2 мяча за 2.17.