Экспресс с коэффициентом 4.94: Арне Слот и Тьяго Мотта творят магию в ЛЧ

«Ювентус» преобразился при новом тренере, а «Ливерпулю» не стало хуже после ухода Клоппа. Их ждут победы.

Сегодня нас ждёт вторая порция матчей 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Надеемся, что будет не менее интересно, чем вчера. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.94.

Прогноз на матч «Бенфика» — «Атлетико»

Игра «Бенфики» под управлением Бруну Лаже впечатляет. Лига чемпионов началась для «орлов» с победы над «Црвеной Звездой» (2:1). Единственное поражение в этом сезоне лиссабонцы потерпели ещё в 1-м туре чемпионата Португалии. С тех пор их беспроигрышная серия насчитывает уже семь встреч.

Но «Атлетико» ничуть не уступает своему сопернику. «Матрасники» вообще не знают поражений в этом сезоне во всех турнирах. В 1-м туре общего этапа Лиги чемпионов мадридцы обыграли «Лейпциг» (2:1). У команды Диего Симеоне лучшая защита в Примере. За восемь матчей «Атлетико» пропустил всего четыре гола. Ян Облак всё ещё в прекрасной форме и выручает команду.

Матч точно получится нервным. Повлиять на его результат может какая-нибудь маленькая ошибка. «Матрасники», конечно, очень надёжны в защите, но у «Бенфики» классная атака, способная проявить себя во всей красе, особенно на домашнем стадионе. Мы предлагаем ставку на «обе забьют» за 1.67. Похоже, эта игра может завершиться вничью.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Болонья»

Арне Слот ничуть не хуже Юргена Клоппа справляется с работой в «Ливерпуле». По крайней мере, пока к нему не может быть претензий. Конечно, болельщиков расстроило поражение от «Ноттингем Форест» (0:1), но после него «красные» выиграли в Лиге чемпионов у «Милана» (2:1), одержали две победы в АПЛ – над «Борнмутом» (3:0) и «Вулверхэмптоном» (2:1) и обыграли в Кубке лиги «Вест Хэм» (5:1).

И вряд ли что-то может помешать им добыть ещё одну победу в Лиге чемпионов. После отставки Тьяго Мотты «Болонья» показывает совсем другой футбол. Не такой крутой, как в прошлом сезоне. За результат «борзые» цепляются, но тратят на это много усилий. Пять из семи матчей в этом сезоне красно-синие завершили вничью. В том числе в Лиге чемпионов с «Шахтёром».

Винченцо Итальяно — опытный тренер, однако он не может работать в таком же стиле, как Тьяго Мотта. Поэтому рано или поздно «Болонья» не сможет довольствоваться даже ничейными результатами. У «борзых» мало шансов. «Ливерпуль» играет дома, он поймал кураж и должен обыгрывать красно-синих всухую за 1.85.

Прогноз на матч «Лейпциг» — «Ювентус»

Если в Бундеслиге «Лейпциг» ещё никому не проигрывал в этом сезоне, то в Лиге чемпионов потерпел поражение от «Атлетико» (1:2). Поэтому у «красных быков» будет большое стремление набрать первые три очка на общем этапе. Подопечным Марко Розе даже удалось обыграть «Байер» (3:2). А в последней встрече первенства они разгромили «Аугсбург» (4:0).

Но «Ювентус» под руководством Тьяго Мотты – это нечто. Туринцы настолько слаженно действуют в защите, что в шести из семи матчей во всех турнирах не пропускали. Единственной командой, которой удалось забить «старой синьоре», стал ПСВ в Лиге чемпионов. Да и то гол пришёлся на третью минуту добавленного времени и выглядел скорее утешительным призом для «крестьян».

В прошлом сезоне в условиях сильно ограниченных ресурсов Тьяго Мотта сдерживал нападение и пострашнее, чем у «Лейпцига». А теперь, когда он руководит «Ювентусом», творить чудеса ему стало куда удобнее. Может быть, туринцы и не победят, но они точно смогут как минимум не проиграть «красным быкам». Поставить на это можно за 1.60.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: обе забьют в матче «Бенфика» — «Атлетико» за 1.67.

Ставка 2: победа «Ливерпуля» всухую над «Болоньей» за 1.85.

Ставка 3: «Ювентус» не проиграет «Лейпцигу» за 1.60.

Общий коэффициент: 1.67 Х 1.85 Х 1.60 = 4.94.