«Атланта» близка к решению задачи, но время поджимает. «Интер Майами» ночью может выиграть регулярный чемпионат.

Алексей Миранчук бьётся за плей-офф МЛС, а Лионель Месси уже там!

В ночь со 2 на 3 октября состоится большое количество матчей в МЛС. Но нас интересуют лишь несколько из них. Забьёт ли ещё один гол Алексей Миранчук и чего ожидать от Месси и Суареса в очередной игре.

Прогноз на матч «Атланта Юнайтед» — «Клёб де Фут Монреаль»

«Атланта» ведёт отчаянную борьбу за попадание в зону уайлд-кард. Отставание от конкурентов небольшое, но сократить его оказывается проблематично. «Пятиполосные» летом урвали настоящий бриллиант, подписав контракт с Алексеем Миранчуком. Он вполне может помочь команде решить задачи.

В последних трёх встречах он забил два мяча и планирует положить ещё один в предстоящей игре. «Монреаль» не проигрывает последние четыре встречи. В каждом из этих матчей он забивал не менее двух мячей. Вообще, это удивительно. Сине-бело-чёрные далеко не эталон стабильности и уж тем более надёжности. В Восточной конференции они первые по пропущенным голам – 61.

Обратим внимание на плохую гостевую форму «Монреаля». В восьми последних встречах на выезде сине-бело-чёрные пропускали минимум по два гола от соперников.

Чтобы хотя бы попытаться запрыгнуть в последний вагон, «пятиполосные» должны побеждать прямых конкурентов. А «Монреаль» — один из них. Разница между командами — всего три очка. Верим в Миранчука и его голы. Поставим на победу его команды и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Прогноз на матч «Коламбус Крю» — «Интер Майами»

Обе команды уже гарантировали себе участие в плей-офф. «Коламбус» показывает отличный футбол, но отстаёт от «Интер Майами» на восемь очков, имея одну игру в запасе. «Экипаж» всегда осторожен и надёжен в обороне. Команда пропустила всего 33 мяча в 30 матчах. По меркам МЛС – это отличный результат. Меньше в Восточной конференции не пропускает никто.

«Интер Майами» может стать победителем регулярного сезона МЛС. Для этого необходимо просто обыграть «Коламбус Крю». «Цапли» — самая результативная команда на Востоке. Всё благодаря стараниям Месси и Суареса. Лионель забил 15 голов и отдал 16 результативных передач, а Луис положил 17 мячей и сделал шесть голевых пасов.

Кстати, гол Месси в матче с «Шарлотт» принёс ничью. Определённо нас ждёт интересная игра с участием мировых звёзд. Несмотря на хорошую игру в защите, у «Коламбуса» появились небольшие проблемки в последних двух играх МЛС. За это время клуб пропустил пять мячей, а забил – шесть. Поставить на индивидуальный тотал «Интер Майами» больше 1.5 мяча можно за 2.40.

Ставка 1: победа «Атланты» в матче с «Монреалем» и тотал больше 2.5 мяча за 2.12.

Ставка 2: индивидуальный тотал «Интер Майами» больше 1.5 мяча за 2.40.