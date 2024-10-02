«Авангард» — «Локомотив». Радость Буше и Спунера окажется мимолётной

Только омичи отпраздновали победу, а тут снова тяжелейший матч, в котором практически нет шансов.

3 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Авангард» будет играть с «Локомотивом» на «G-Drive Арене». Начало – в 16:30 мск. Смогут ли омичи одержать вторую победу подряд после тяжёлой серии поражений?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» 3 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение железнодорожникам. Поставить на победу ярославцев в основное время можно с коэффициентом 2.03. Шансы омичей оценили в 3.30. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.53. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Авангард» — «Локомотив» (03.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 октября 2024, четверг. 16:30 МСК Авангард Омск Не начался Локомотив Ярославль Кто победит в основное время? П1 X П2

Наконец-то произошло то, о чём мечтали болельщики «Авангарда». Да и сами хоккеисты. Серия поражений была прервана в последнем матче с «Сибирью» (3:2). Она насчитывала семь встреч. Команда сплотилась, попросила доверия у фанатов и выступила с максимальной самоотдачей на домашней арене.

Победа досталась «ястребам» нелегко. Они проигрывали 0:2, однако смогли не просто отыграться, но и забросить победную шайбу почти в концовке третьего периода. Её автором стал вернувшийся в состав омичей Райан Спунер. Гол получился потрясающим, его оценили все. В том числе Сергей Звягин. Тренер признался, что канадец его сильно удивил.

Ещё бы, просто вернуться на лёд и с ходу показывать игру высокого качества — так сможет далеко не каждый. Теперь у Сергея Звягина образовалась тройка из североамериканцев – Спунер — Буше — Вей. Как только у них полностью наладится взаимопонимание, результативность может серьёзно вырасти.

Обидно, что сразу после долгожданной победы «Авангарду» предстоит провести матч с «Локомотивом». Игра с таким соперником может вновь выбить омичей из колеи. Всё-таки железнодорожники пребывают в отличной форме, бодро начали регулярный чемпионат и занимают первое место в таблице Западной конференции.

Победная серия ярославского клуба насчитывает четыре матча. В том числе подопечные Игоря Никитина выиграли у «Авангарда» (3:2). Кроме омичей, «Локомотив» обыграл «Северсталь» (4:1), «Сочи» (3:1) и «Автомобилист» (1:0 ОТ).

В матче с екатеринбуржцами автором победной шайбы в овертайме стал Александр Радулов. Для него она оказалась 250-й в КХЛ. Плюс «Локомотиву», кажется, вообще не о чем переживать с таким вратарём, как Даниил Исаев. Это настоящая стена! Победа над «Авто» всухую стала для голкипера третьей в этом сезоне и 20-й за «Локомотив». Таким образом, он побил клубный рекорд по матчам «на ноль».

И как играть с таким соперником «Авангарду», которому с трудом даются голы в равных составах? Прерванная серия поражений – это, конечно, классно, но победа была волевой. Да и решающий гол был забит на последних минутах. Такой трюк точно не пройдёт с надёжным «Локомотивом». Предлагаем поставить на победу железнодорожников за 2.03.

Ставка: победа «Локомотива» за 2.03.