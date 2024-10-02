ПАОК — «Стяуа». Отличный шанс для Чалова и Оздоева

На этой неделе яркими играми порадует не только Лига чемпионов, но и Лига Европы. В четверг, 3 октября, среди прочих во втором по силе еврокубковом соревновании сойдутся греческий ПАОК и румынская «Стяуа». Матч пройдёт на стадионе «Тумба» в Салониках, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы ПАОК — «Стяуа» 3 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают принимающую сторону фаворитом. Сделать ставку на победу ПАОКа предлагается с коэффициентом 1.65, что приблизительно равно 60% вероятности. Если победу одержит «Стяуа», сыграет коэффициент 5.50 — 18% вероятности. Ничейный исход можно найти в букмекерских конторах с коэффициентом 4.20.

Вместе с тем аналитики считают, что еврокубковая встреча в Греции получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — коэффициентом 2.05. Голы в обе стороны доступны с коэффициентом 1.84, а наиболее вероятными представляются счета 1:1 и 1:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы ПАОК — «Стяуа» (03.10.2024)

ПАОК вместе с Фёдором Чаловым и Магомедом Оздоевым начали общий этап Лиги Европы с поражения. Гостили в 1-м туре у турецкого «Галатасарая» и проиграли со счётом 1:3. До 75-й минуты удавалось сохранять баланс, однако после хозяева вырвались вперёд, а в самой концовке поставили точку, забив третий мяч. Россияне провели на поле чуть больше 70 минут.

Видимо, поражение так сильно сказалось на греческом клубе, что тот даже проиграл последний матч в чемпионате Греции. Причём на своём поле! В домашнем дерби с минимальным счётом уступил не самому сильному «Арису». На сей раз российские футболисты появились на поле лишь со скамейки запасных. Впрочем, не исключено, что это было для экономии сил.

Если «Галатасарай» можно назвать очень серьёзным оппонентом и поражение тут скорее закономерное, нежели случайное, то у предстоящего соперника очки нужно забирать. «Стяуа», или ФКСБ, в свою очередь, сумела начать общий этап Лиги чемпионов с победы. В домашнем матче удалось разгромить рижскую РФШ со счётом 4:1.

Однако в целом уровень команды из Бухареста слабоват. Даже в чемпионате Румынии, который явно не славится яркими представителями, она сейчас идёт вне зоны чемпионского раунда. Отставание от лидера первенства составляет более семи очков по итогам 10-11 игр. Это неубедительно, если планируешь добиться чего-то на евроарене.

С учётом нестабильной обороны ПАОКа, пропустившего пять раз за последние три игры в разных турнирах, «Стяуа» получит шансы в атаке. Но времена, когда румынская команда побеждала в Лиге чемпионов, давно позади. Прямо сейчас греческий клуб выглядит солиднее на бумаге — имеет более качественных исполнителей и обладает еврокубковым опытом.

Скорее всего, на своём поле команда Фёдора Чалова и Магомеда Оздоева сумеет как минимум набрать очки. При этом голов мало быть точно не должно, поскольку у ФКСБ оборона тоже хромает. В качестве ставки интересно выглядит комбинированный вариант «тотал больше 2.5 мяча и ПАОК не проиграет». Хотя голы в обе стороны тоже логично ждать.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча и ПАОК не проиграет за 2.10.