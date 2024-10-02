«Порту» — «МЮ». Эрик тен Хаг зря хочет отсрочить неизбежное

На этой неделе яркими играми порадует не только Лига чемпионов, но и Лига Европы. В четверг, 3 октября, среди прочих во втором по силе еврокубковом соревновании сойдутся португальский «Порту» и английский «Манчестер Юнайтед». Матч пройдёт на стадионе «Драгау» в Порту, стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча Лиги Европы «Порту» — «Манчестер Юнайтед» 3 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное предпочтение отдают гостям. Сделать ставку на победу «Манчестер Юнайтед» предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа «Порту» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 3.00. Если вдруг команды поделят очки, сыграет коэффициент 3.50.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что еврокубковая встреча получится результативной. Тотал меньше 2.5 мяча оценивается коэффициентом 1.98, а тотал больше 2.5 мяча — коэффициентом 1.88. Ставку на голы в обе стороны можно найти с коэффициентом 1.71. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 1:1.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Порту» — «МЮ» (03.10.2024)

В последнее время на «Манчестер Юнайтед» вылился целый ушат. К журналистам уже подключились бывшие игроки и болельщики, которые обрушиваются с критикой. Хотя отчасти их понять можно — любимая команда страдает нестабильными результатами, а само содержание футбола часто оставляет желать лучшего.

Кроме того, есть очевидные проблемы с реализацией. Видимо, все голы «красные дьяволы» забили «Барнсли» (7:0) в матче Кубка английской лиги, потому что в трёх встречах в разных турнирах после этого у них всего один забитый мяч. Крайне невыразительно, беззубо и неубедительно. Этим никого не напугать.

После внушительной победы случилась нулевая ничья с аутсайдером «Саутгемптоном» в АПЛ. Затем манкунианцы упустили победу над скромным «Твенте» (1:1) в 1-м туре Лиги Европы. А с соперниками того же уровня всё ещё печальнее — только оправились от 0:3 с «Ливерпулем», как получили 0:3 от «Тоттенхэма».

Эрик тен Хаг продолжает кормить всех завтраками и просит дать время. Разумеется, пороть горячку в подобных вопросах не стоит. Когда в клубе происходит много изменений, действительно требуется время. Вот только времени на раскачку уже нет, потому что сезон разогнался, а отставание от лидеров чемпионата Англии уже восемь очков. Нужны меры.

В СМИ ходят слухи, что руководство определит судьбу главного тренера «МЮ» по итогам следующих двух встреч. И в первом случае прогноз для нидерландца неудовлетворительный. Да, «Порту» допустил совершенно глупое поражение в матче 1-го тура Лиги Европы с «Будё-Глимт». Почему глупое? Потому что долго играл в большинстве.

И всё же португальский клуб остаётся значительной силой на международной арене. Возможно, мотивация уже не та, что могла быть в Лиге чемпионов. Однако есть впечатляющий еврокубковый опыт. Да и аппетит приходит во время еды, как известно. Всё-таки Лига Европы — то место, где можно реально пополнить коллекцию трофеев.

В отличие от «Манчестер Юнайтед», у футболистов «Порту» всё хорошо с результативностью в атаке. За четыре прошлых матча, три из которых — в португальской Примейре, добыли три победы и забили 11 мячей. Весьма неплохо! При таких раскладах можно проверить «1Х + ТБ 1.5 мяча» или индивидуальный тотал «Порту» больше 1 мяча. Что-то вроде 1:1 или даже 2:1 в пользу хозяев здесь легко может быть.

Ставка: тотал больше 1.5 мяча и «Порту» не проиграет за 2.03.