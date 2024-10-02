Роль букмекеров и растущие доходы. Как проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт»

1-2 октября в Москве проходит форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В рамках мероприятия, организованного Министерством спорта Российской Федерации и публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), состоялся ряд дискуссий представителей власти, руководителей букмекерских компаний и спортивных структур, экспертов и журналистов.

Финансирование спорта букмекерами растёт

В программе Форума обсуждались актуальные вопросы взаимодействия субъектов физической культуры и спорта в Российской Федерации и организаторов азартных игр. Также на повестку дня вынесены дальнейшие перспективы развития законодательства и политики ответственной игры.

Целевые отчисления от букмекерской деятельности по итогам 2023 года выросли до 19,1 млрд рублей, что на 38% больше, чем в 2022-м. За девять месяцев текущего года сумма составила уже 25,5 млрд. По данным ЕРАИ, в 2024 году суммарные отчисления составят более 33 млрд рублей. С текущего года размер ежегодных целевых отчислений увеличился с 1,5 до 2% выручки от всех заключённых пари.

Причины подобного роста отметил генеральный директор ЕРАИ Алексей Грачёв: «У роста целевых отчислений есть несколько поводов. Во-первых, это увеличение ставки, которую поддержали легальные букмекеры. Во-вторых, это санкции, они помогают развитию и дают новые толчки для роста. На данный момент целевые [отчисления] получают 112 спортивных федераций, четыре профессиональные лиги и Всемирные игры дружбы», — заметил Грачёв.

Задача президента по развитию спорта

Министр спорта Михаил Дегтярёв подчеркнул важность букмекеров в решении поставленной президентом задачи по развитию массового спорта в России. К 2030 году 70% жителей страны должны быть вовлечены в активный образ жизни. По мнению министра, благодаря взаимодействию с букмекерскими конторами на форуме создана площадка для открытого экспертного диалога между компаниями, государством, профессионалами и медиа, где все звенья взаимосвязаны.

Михаил Дегтярёв Фото: Дмитрий Рухлецкий

«Спорт приносит букмекерам высокий доход, а их отчисления, в свою очередь, приносят пользу и делают спорт более доступным. Развитие и вовлечение граждан в спорт — необходимая задача, которую поставил президент», — заявил Дегтярёв.

Кроме того, министр раскрыл детали работы фонда целевых отчислений. По его словам, Российский спортивный фонд является некоммерческой организацией в структуре министерства спорта. Она призвана аккумулировать все средства с пари на события, которые произошли за пределами России и в которых не принимали участие отечественные федерации.

Законопроект о создании фонда уже представлен правительству, будет рассмотрен в ускоренном режиме и принят до конца текущего года.

Ответственная игра и другие острые вопросы

Не остался без внимания вопрос борьбы с игровой зависимостью. В России уже не первый год ведётся планомерная работа по противодействию лудомании. Её актуальность подтверждает законопроект, внесённый в Государственную Думу в июле 2024 года.

В данном процессе помогает сокращение теневого рынка азартных игр. ЕРАИ продолжает борьбу с незаконными организациями и нелегальной зоной .com. Возможно, у ЕРАИ появятся полномочия по направлению информации о незаконных сайтах напрямую в Роскомнадзор.

Юрий Красовский Фото: Дмитрий Рухлецкий

На эту тему высказался президент букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский: «Различные ограничения в букмекерской отрасли ведут игроков именно в теневой сегмент рынка. Уверен, что эти выводы послужат новым позитивным импульсом для развития отрасли, ведь у собравшихся на форуме профессионалов слова не расходятся с делом. Уверен, что будет выработана продуктивная и эффективная стратегия как для букмекеров, так и для национального спорта и всей нашей страны», – заключил Красовский.

Также в ходе дискуссии была подчёркнута социальная функция букмекеров. Организаторам азартных игр необходимо информировать клиентов о рисках, придерживаться программ ответственной игры и самозапрета на ставки, если человек страдает зависимостью. С этим согласен управляющий партнёр букмекерской компании PARI Дмитрий Сергеев.

Дмитрий Сергеев Фото: Игорь Родин

«Хотелось бы, чтобы дискуссия велась с участием Минздрава, так как лудомания — это болезнь. Очень важно иметь коммуникацию между бизнесом, ЕРАИ и государством, сделать так, чтобы не навредить, а помочь. Меры могут быть самые разные. Например, ограничение в объёме или частотности депозитов», — считает Сергеев.

Рустем Акмалов Фото: Игорь Родин

Другие решения проблемы азартной зависимости предложил директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов: «Проект «Стопигра» — шаг, позволяющий зайти на территорию, которая ведёт в образовательные меры, а не выталкивает к нелегалам. Не стоит таргетировать рекламу как заработок. Ставки — это развлечение. Уход от подобного рода рекламы позволит не таргетироваться в аудиторию, которая не может себе позволить пари и зависима. Это уже саморегулирование со стороны букмекеров», — заметил Акмалов.

Умар Кремлёв Фото: Александра Терлецкая

Президент Международной федерации бокса Умар Кремлёв отметил необходимость снижения коммерциализации детско-юношеского спорта. По его словам, идея целевых отчислений заложена в развитии спорта и поддержке спортсменов. Однако не все федерации соблюдают прозрачность:

«Федерации должны проработать, чтобы с детей не брали деньги. Только тогда мы можем говорить о развитии спорта в стране», — заметил Кремлёв.

Ещё немного интересных цифр

Около 6 млн россиян ежегодно совершают ставки.

Более 1 трлн рублей в год — общий объем ставок.

12% россиян имеют зависимость от азартных игр.

18 лет — минимальный возраст для игры на ставках. В Минфине предложили его повысить.