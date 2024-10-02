«Реал Сосьедад» — «Андерлехт». Захаряна нет, но результат есть!

Бело-голубые испытывают трудности без россиянина, но обыграть такую команду смогут и без него.

3 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Андерлехт». Начало игры — в 19:45 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу бело-голубых можно с коэффициентом 1.60. Успех пурпурно-белых оценён экспертами в 6.20. Ставки на ничью принимаются за 4.05.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» 3 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.00, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.82. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.17. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.65. Поставить на «обе забьют» можно за 2.00.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» (03.10.2024)

Новый формат Лиги Европы непривычен. В значительной степени повысилась ценность матчей. Для выхода сразу в 1/8 финала турнира необходимо с ходу показывать свою конкурентоспособность. У «Реала Сосьедад» пока что не лучшее положение. 3 октября будет возможность поправить дела. На стадионе «Реале Арена» клуб из Сан-Себастьяна примет «Андерлехт».

Во встрече 1-го тура «Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Ниццей» (1:1). Учитывая уровень соперника и то, что игра проходила во Франции, это — неплохой результат для клуба из Сан-Себастьяна. Он здорово смотрелся в начале матча, но воспользоваться своими моментами и сохранить нужный темп на все 90 минут у команды не получилось.

У Иманола Альгуасиля проблемы со стабильностью. Когда такое в последний раз было? 53-летний специалист уже очень много лет работает в структуре «Реала Сосьедад». В прошлом сезоне его подопечные стабильно доставляли большие проблемы грандам. Что изменилось и пошло не так?

Бело-голубые отторгают новизну. Команда сильно изменилась за лето, что отразилось на сыгранности и взаимопонимании. Сверху наложились травмы. До сих пор в лазарете пребывает Арсен Захарян, получивший восьмой номер после перехода Микеля Мерино в лондонский «Арсенал». Россиянин перенёс операцию и пока что не сыграл ни одного матча в новом сезоне.

Положительная динамика есть. Сообщается, что Захарян вскоре начнёт тренироваться в общей группе. В предстоящем матче его появление на поле не ожидается. Восстановление ещё не до конца окончено. Да и Альгуасиль не тот тренер, который станет рисковать здоровьем и так очень много пропустившего игрока. Он будет медленно вводить Арсена в курс дел.

Есть один позитивный момент — после ничьей с «Ниццей» клуб из Сан-Себастьяна разгромил «Валенсию» (3:0). «Летучие мыши» неудачно начали сезон, но это не столь важно. Главное — победа повысит уверенность и сплочённость бело-голубых. Это увеличивает шансы на их победу в грядущей встрече.

У «Андерлехта» в новом сезоне пока что всего одно поражение. Он уступил лидирующему «Генку» (0:2) в чемпионате Бельгии. Ранее в Лиге Европы пурпурно-белые победили минское «Динамо» (1:0 и 1:0) в квалификации, а также обыграли «Ференцварош» (2:1) в 1-м туре общего этапа.

Может показаться, что у «Андерлехта» всё в полном порядке, но на самом деле это совсем не так. Хоть у него и практически нет поражений, игра команды и последние результаты в чемпионате Бельгии не внушают доверия. Безвыигрышная серия пурпурно-белых в Лиге Жюпиле насчитывает пять матчей.

После поражения от «Генка» «Андерлехт» пережил смену главного тренера. Исполняющим обязанности был назначен Давид Хуберт. В последних двух турах чемпионата Бельгии под его руководством пурпурно-белые не смогли победить «Шарлеруа» (0:0) и «Дендер» (1:1).

На Лигу Европы у «Андерлехта» будет правильный настрой. Однако на выезде отнять очки у «Реала Сосьедад» вряд ли получится. Бело-голубые ослаблены отсутствием Захаряна и никак не могут обрести стабильность, и тем не менее они фавориты.

Заключить пари на победу клуба из Сан-Себастьяна над «Андерлехтом» и тотал меньше 4.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.97. В чемпионате Испании выше конкуренция, нежели в Лиге Жюпиле. Подбор исполнителей у «Реала Сосьедад» лучше, чем у «Андерлехта».

Изобилия голов не предвидится. Бело-голубые мало забивают, но дисциплинированны в оборонительном плане. Тоже самое касается пурпурно-белых. Маловероятно, что команды преодолеют планку в четыре гола.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Реал Сосьедад» — «Андерлехт» 3 октября 2024 года

Есть предпосылки к тому, что в скором будущем показатели бело-голубых улучшатся. Иманол Альгуасиль не тратит время впустую. Разгромная победа во встрече с «Валенсией» и близость возвращения в состав Захаряна внушают оптимизм. Поддержка болельщиков должна помочь клубу из Сан-Себастьяна обыграть «Андерлехт», хотя большого количества голов не ждём. Пурпурно-белые не из робких, да и с реализацией у «Реала Сосьедад» не полный порядок.

Ставка: победа «Реала Сосьедад» и тотал меньше 4.5 мяча за 1.97.