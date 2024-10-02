«Эльфсборг» — «Рома». Довбик и Юрич на одной волне

Украинский нападающий стал чаще забивать после назначения хорватского тренера. Их совместная работа даёт плоды.

3 октября состоится матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Эльфсборг» — «Рома». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «волков»: поставить на победу римлян можно с коэффициентом 1.87. Успех «жёлтых» оценён экспертами в 4.15. Ставки на ничью принимаются за 3.85.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги Европы «Эльфсборг» — «Рома» 3 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Эльфсборг» — «Рома» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.12. Гол хозяев доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.45. Если забьют гости, сыграет коэффициент 1.14. Поставить на «обе забьют» можно за 1.70.

Анализ и прогноз на матч 2-го тура общего этапа Лиги Европы «Эльфсборг» — «Рома» (03.10.2024)

Новый формат Лиги Европы непривычен, но привыкнуть к изменениям не так уж и сложно. Зрелищность турнира понизиться не должна. Наоборот, общий этап подарил больше конкуренции и борьбы. 3 октября состоится встреча 2-го тура, в которой на стадионе «Борас-Арена» померяются силами местный «Эльфсборг» и «Рома».

«Жёлтые» — неординарная и интересная команда. Средний возраст выступающих за неё футболистов — 25 лет. Молодёжь этого клуба умеет удивлять и радовать. Не исключено, что в будущем некоторые футболисты «элегантных» переберутся в составы грандов или крепких середняков топ-5 лиг.

От «Эльфсборга» хочется ждать сенсаций и качественной игры с полной самоотдачей. Вопрос только в том, достаточно ли «жёлтые» созрели для того, чтобы конкурировать и претендовать на выход в плей-офф Лиги Европы. Пока что есть масса поводов в этом усомниться.

«Эльфсборг» не без труда и везения вышел в общий этап Лиги Европы. В квалификации он победил «Мольде». Первый матч «элегантные» проиграли со счётом 0:1, а в ответном дело дошло до серии послематчевых пенальти, в которой лучше оказались «жёлтые» — 4:2.

Матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Эльфсборг» проиграл «АЗ Алкмар» (2:3). Соперник мог забить и больше. Он быстро и легко нашёл лазейки в защитной линии команды из города Борас. «Роме» разрушить оборонительную структуру «жёлтых» должно быть ещё легче.

Римляне неудачно начали сезон. Отсутствие побед в четырёх первых турах Серии А стало одной из причин назначения на должность главного тренера клуба Ивана Юрича, ранее возглавлявшего «Торино». Несмотря на протест футболистов, Даниэле Де Росси был отправлен в отставку.

Как ни странно, смена наставника положительно отражается на «волках». Они сыграли вничью с «Атлетиком» из Бильбао (1:1) в матче 1-го тура общего этапа Лиги Европы, а также разгромили «Удинезе» (3:0) и одержали волевую победу во встрече с «Венецией» (2:1) в чемпионате Италии.

В матчах с «Атлетиком» и «Удинезе» отличился Артём Довбик. Ставший по итогам прошлого сезона лучшим бомбардиром чемпионата Испании украинский нападающий в этих встречах забил два мяча и отдал одну результативную передачу. Форвард начал привыкать к ритму Серии А и игре в новой команде. У него начала вырабатываться сыгранность с Пауло Дибалой и другими лидерами «Ромы».

Увольнение Де Росси — весьма неприятный удар. Бывший легендарный футболист многое в игре «волков» изменил в положительную сторону. Они стали показывать более интересный и атакующий футбол. Будь у него больше времени на работу с командой после глобальных летних перемен, у римлян мог бы быть большой потенциал.

С другой стороны, Иван Юрич — тоже далеко не дилетант в тренерском деле. Несмотря на ограниченные ресурсы, его «Торино» удивлял и показывал вполне приличный футбол. Хорватский наставник — профессионал как в персональной работе с игроками, так и в командной.

Поставить на победу римлян в предстоящей встрече и тотал больше 1.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.15. За последние 10 лет «Эльфсборг» ни разу не проходил дальше группового этапа в еврокубковых турнирах. Маловероятно, что ему это удастся в текущем сезоне.

Несмотря на то что матч пройдёт в городе Борас, в то, что «жёлтые» сумеют зацепиться хотя бы за ничью, верится с трудом. У клуба из Рима значительно лучше комплектация состава. Перед Иваном Юричем открывается масса возможностей. Надо отметить, что улучшать заменами игру команды хорватский специалист умеет лучше многих.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Эльфсборг» — «Рома» 3 октября 2024 года

«Эльфсборг» — интересная, но ничем не выделяющаяся команда. Нет предпосылок к тому, что она сможет прыгнуть выше своей головы и сенсационно отнимет очки у «Ромы», которая начала постепенно приходить в себя. Предлагаем заключить пари на победу римлян и минимум два забитых гола в матче.

Ставка: победа «Ромы» и тотал больше 1.5 мяча за 2.15.