«Челси» — «Гент». Без Палмера у Мудрика появится шанс

На фоне Коула все меркнут, но он не вошёл в заявку на Лигу конференций. Возможность для таких, как украинец?

3 октября состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций «Челси» — «Гент». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами лондонцев: поставить на победу «аристократов» можно с коэффициентом 1.30. Успех «буйволов» оценён в 10.0. Ставки на ничью принимаются за 6.10.

Коэффициенты букмекеров на матч Лиги конференций «Челси» — «Гент» 3 октября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Челси» — «Гент» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.00. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.03. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.64. Поставить на «обе забьют» можно за 1.76.

Анализ и прогноз на матч 1-го тура общего этапа Лиги конференций «Челси» — «Гент» (03.10.2024)

Лига чемпионов и Лига Европы вовсю радуют болельщиков, но не стоит забывать о третьем еврокубковом турнире. 3 октября состоится множество матчей 1-го тура общего этапа Лиги конференций. Среди прочих выделяется встреча, в которой на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне «Челси» примет «Гент». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

«Челси» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. После нескольких лет кризиса он начал обретать себя и подавать надежды. Команду возглавил бывший помощник Хосепа Гвардиолы — Энцо Мареска. Под его руководством «Лестер» по итогам минувшего сезона выиграл Чемпионшип.

Первый блин с «аристократами» у Марески получился комом. У него не вышло перехитрить как раз бывшего учителя. «Манчестер Сити» победил со счётом 2:0. После этого дела у «синих» стремительно пошли в гору. Они выиграли четыре из пяти матчей в АПЛ, а вничью сыграли с «Кристал Пэлас» (1:1).

Ещё «Челси» крупно победил «Барроу» (5:0) в Кубке лиги Англии и одолел «Серветт» в раунде плей-офф отбора Лиги конференций. Мареска заметно улучшил игру команды в обороне. В последних восьми матчах его подопечные пропустили семь мячей. Немало, но если сравнивать с прошлым сезоном, то прогресс налицо.

Показатели улучшились в частности благодаря качественным летним усилениям состава. Правда, из-за них возникли и некоторые проблемы. Как сообщает Football Insider, Михаил Мудрик принял решение покинуть «Челси». Переход Джейдона Санчо ограничил игровое время футболиста, и он сделал запрос руководству клуба о трансфере.

Мудрик уже почти два года выступает за «Челси», но прогресса в его выступлениях всё нет. В этом сезоне на его счету только один голевой пас. Результативность обеспечивают другие игроки, в частности Коул Палмер. В шести встречах в чемпионате Англии он забил шесть мячей и отдал четыре голевые передачи.

В матче последнего тура первенства с «Брайтоном» Палмер оформил покер в первом тайме. Он стал первым игроком в истории АПЛ, кому это удалось. Мареска отметил, что Коул мог забить ещё два или три мяча, и сам футболист с этим согласился. Итальянский специалист заявил, что полузащитник обязан продолжать в том же духе. Но в матчах Лиги конференций Палмер не играет, ведь он не был включён в заявку.

Для «Гента» игра с «Челси» станет большим испытанием. Он давно не встречался с такими сильными соперниками, да к тому же на выезде. За последние семь лет лучшим результатом клуба является выход в 1/4 финала Лиги конференций.

Уровень конкуренции в чемпионате Бельгии намного ниже, чем в АПЛ. Однако «буйволы» не могут похвастаться успехами в первенстве, даже несмотря на это. За всю историю существования они выигрывали Лигу Жюпиле всего один раз — в сезоне-2014/2015.

Текущий розыгрыш чемпионата Бельгии пока что складывается для «Гента» сравнительно неплохо. Он располагается на третьей строчке в турнирной таблице. Он выиграл пять из девяти матчей первенства. Вничью сыграл с «Антверпеном» (1:1), уступил «Дендеру» (1:2), «Шарлеруа» (0:1) и «Серкль Брюгге» (1:2).

Во встречах с соперниками посильнее у «буйволов» часто возникают проблемы с результативностью. Их подводит реализация, и не всегда получается в принципе создавать моменты. На основании этого предлагаем заключить пари на победу «Челси» всухую с коэффициентом 2.15.

Энцо Мареска — требовательный специалист, ставящий дисциплину выше многих других факторов. С его приходом у «аристократов» значительно повысилась конкуренция за место в основе. Леви Колвилл подчеркнул, что игроки вынуждены быть на высоте на тренировках и в матчах для того, чтобы получать игровое время и сохранять свою футболку. Так и должно быть.

Прогноз и ставки на матч Лиги конференций «Челси» — «Гент» 3 октября 2024 года

«Аристократы» очень изменились. Мареска ведёт их в правильном направлении. «Синие» начали показывать футбол лучшего качества, и как итог стали чаще набирать очки. Конечно, ещё только начало сезона, но потенциал у такого «Челси» очень хороший. Дома у него вряд ли возникнут большие трудности с «Гентом». В больших матчах «буйволы» редко забивают и цепляются за очки.

Ставка: «Челси» победит и не пропустит за 2.15.