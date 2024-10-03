Экспресс с коэффициентом 6.43: Хайкин заколдовал ворота, Постекоглу вызывает уважение

После вчерашних матчей Лиги чемпионов будет сложно прийти в чувство. Сколько сенсаций мы засвидетельствовали? «Астон Вилла» обыграла «Баварию», «Лилль» победил «Реал», а «Ювентус» совершил сумасшедший камбэк. «Монако» тоже пришлось тяжко, у загребского «Динамо» были хорошие шансы удержать победу. Сегодня нас ждёт большое количество матчей Лиги Европы. На некоторые из них мы дадим прогнозы в нашем экспрессе.

Прогноз на матч «Лацио» — «Ницца»

Римляне выиграли матч 1-го тура общего этапа Лиги Европы. Причём без каких-либо затруднений. Эта победа сильно приободрила «Лацио», и в последней встрече в Серии А он обыграл «Торино», который находился на тот момент на первом месте в таблице, со счётом 3:2. Бело-голубые хорошо играют дома. В этом сезоне в Риме они ещё не проигрывали, но каждый раз пропускали хотя бы гол.

Нельзя сказать, что «Ницца» проводит слабый сезон, но стабильности ей точно не хватает. В первом матче общего этапа Лиги Европы французский клуб сыграл вничью с «Реалом Сосьедад» (1:1). Если бы во втором тайме Эван Гессан забил с пенальти, то «гимнасты» могли добыть победу. До встречи в еврокубках «Ницца» крупно выиграла у «Сент-Этьена» (8:0), а в последнем матче сыграла 0:0 с «Лансом».

Вот и пойми, чего ожидать от подопечных Франка Эза в очередной игре. В Риме будет туго – это однозначно. «Лацио» не просто хорошо выступает на домашнем поле, он ещё и заметно прибавил в последних матчах. Можно поставить, что римляне не проиграют, а тотал будет больше 1.5 мяча за 1.65.

Прогноз на матч «Ференцварош» — «Тоттенхэм»

После поражений в АПЛ от «Ньюкасла» (1:2) и «Арсенала» (0:1) подопечные Анже Постекоглу наконец-то переломили ситуацию и выиграли четыре последние встречи во всех турнирах. Сделали это убедительно. Обыграли «Ковентри Сити» в Кубке лиги, победили «Брентфорд» (3:1) и «Манчестер Юнайтед» (3:0) в первенстве, а также разгромили «Карабах» (3:0) в матче Лиги Европы.

«Ференцварош», в свою очередь, проиграл встречу 1-го тура общего этапа Лиги Европы «Андерлехту» (1:2). «Зелёные орлы» и в этот раз плохо выступают в еврокубках, но в чемпионате Венгрии демонстрируют классный футбол. Они возглавляют турнирную таблицу первенства, одержав победы во всех шести матчах с общим счётом 12:2.

Учитывая, какую форму набрали «шпоры», даже на выезде они выглядят фаворитами предстоящего матча. Если подопечные Постекоглу разгромили «МЮ», то и с «Ференцварошем» могут сыграть также убедительно. Поэтому поставим на победу «Тоттенхэма» с форой (-1.5) за 2.13.

Прогноз на матч «Юнион» — «Будё-Глимт»

«Юнион» этот сезон проводит очень вяло. Даже в чемпионате Бельгии он занимает восьмое место в турнирной таблице. Обыграв в минувшем матче «Кортрейк» (3:0), клуб прервал безвыигрышную серию длиной в пять встреч во всех турнирах. В том числе он уступил в Лиге Европы «Фенербахче» (1:2).

Теперь «Юнион» ждёт встреча с «Будё-Глимт», который сотворил сенсацию в прошлой игре Лиги Европы. Подопечные Кнутсена победили «Порту» со счётом 3:2. И это при том, что норвежская команда осталась в меньшинстве во втором тайме. Никита Хайкин высоко поднял планку и держит её. Россиянин совершил шесть сейвов. В чемпионате Норвегии «Будё-Глимт» находится на первом месте.

Ничто не должно ему помешать творить чудеса дальше. После матча в меньшинстве с таким соперником, как «Порту», вряд ли «свёрла» испытают сложности в игре с «Юнионом». Бельгийский клуб далёк от той формы, которую демонстрировал в последние годы. Если не одержать над ним победу, то можно хотя бы сохранить ничью. Поставить, что команда Кнутсена не проиграет, можно за 1.83.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: «Лацио» не проиграет «Ницце» и тотал больше 1.5 мяча за 1.65.

Ставка 2: победа «Тоттенхэма» в матче с «Ференцварошем» с форой (-1.5) за 2.13.

Ставка 3: «Будё-Глимт» не проиграет «Юниону» за 1.83.

Общий коэффициент: 1.65 Х 2.13 Х 1.83 = 6.43.