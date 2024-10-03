Рубка ударников в главном бою вечера и возвращение Короля Рио. Чего ждать от UFC 307

В ночь на 6 октября в Солт-Лейк-Сити (США) состоится турнир UFC 307. Главным событием вечера станет титульный поединок в полутяжёлом весе. Свою третью защиту проведёт действующий чемпион Алекс Перейра. Его соперник — восьмой номер дивизиона Халил Раунтри.

В соглавном бою ещё один титульный поединок. Ракель Пеннингтон будет защищать своё чемпионство от Джулианны Пеньи. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием возвращение в октагон Жозе Альдо, который сразится с Марио Баутистой.

Где смотреть UFC 307

Начало предварительного карда UFC 307 запланировано на 1:00 мск. Бои основного карда начнутся в 5:00 мск. Посмотреть трансляцию турнира UFC 306 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч!». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

Полный кард турнира UFC 307

Основной кард:

Алекс Перейра — Халил Раунтри;

Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья;

Жозе Альдо — Марио Баутиста;

Кетлин Виейра — Кайла Харрисон;

Роман Долидзе — Кевин Холланд.

Предварительный кард:

Стивен Томпсон — Хоакин Бакли;

Марина Родригес — Ясмин Лусиндо;

Остин Хаббард — Александр Эрнандес;

Сезар Алмейда — Игорь Потеря;

Райан Спэнн — Овинс Сен-Прю;

Карла Эспарза — Тиша Пеннингтон;

Курт Макги — Тим Минс.

Главный бой — Перейра — Раунтри

Вообще, многие были удивлены, что Раунтри дали чемпионский бой. Всё-таки в карьере Халила только два поединка с представителями топ-15 дивизиона. Но с коммерческой точки зрения эта затея беспроигрышная. Встретятся два крепких ударника, которые должны устроить настоящую рубку! И очень вряд ли мы увидим здесь полный бой.

Для Алекса Перейры это третья защита титула. Ранее он победил Джамала Хилла и не дал взять реванш Иржи Прохазке. Видно, что бразилец развивается. И вряд ли позволит своему сопернику совершить сенсацию. Перейра быстрее и техничнее. Да, не без проблем в защите, но ему по силам разбить все попытки Раунтри на дистанции. К тому же не будем забывать, что у Алекса больше размах рук.

Ну а что же Раунтри? Он проиграл 6 из 10 первых боёв в промоушене. А с 2021 года начал подниматься в рейтинге. И своим упорством добрался до чемпионского боя. Невысокий, крепко сбитый, агрессивный левша. Он будет стремиться рвать дистанцию и наносить серии из двух-трёх ударов. Если попадёт — может победить.

Но беда Халила в том, что он слишком предсказуем. И этим Перейра наверняка воспользуется, потому что его стиль создан под таких соперников. С кардио у Раунтри тоже могут возникнуть проблемы. Так что придётся идти ва-банк. И, вероятно, проигрывать.

Букмекеры дают 1.18 на победу Перейры и 5.15 на Раунтри. Красноречиво. А мы же попробуем увидеть здесь ранний нокаут от чемпиона. Ставим на ТМ 1.5 раунда за 2.57.

Соглавный бой — Пеннингтон — Пенья

Эти девушки встретились ещё в шоу TUF в 2013 году. И тогда выиграла Пенья, а Пеннингтон завершила борьбу в полуфинале. Естественно, любви друг к другу это соперницам не добавило. Да ещё и Пенья рассказала публично о том, что Ракель не утруждала себя соблюдением спортивного режима. Теперь, кто прав, а кто нет, мы узнаем в октагоне.

Вообще, Пеннинтон — далеко не самый медийный и, чего греха таить, не самый сильный чемпион в истории. Она забрала пояс после ухода Аманды Нуньес. У неё шесть побед подряд, но это говорит скорее не о её силе, а о том, что в этом весе сейчас нет достойных претендентов.

Вот и сейчас Ракель считают фаворитом, на неё дают 1.62, в то время как на Пенью 2.36. Почему? Да потому, что Джулианна дерётся откровенно редко. Последний раз она выходила в октагон два года назад, а за четыре года у неё всего три поединка. Но так ли это критично? Ведь у Пеньи уже был такой простой после поражения от Валентины Шевченко, и это не помешало ей побить Никко Монтаньо. А вообще, конечно, мы все знаем Джулианну по её боям с легендарной Амандой Нуньес.

Непонятно, что у Пеньи со спортивной формой, но с характером у неё всё в порядке. Да и с профессионализмом тоже. Так что это тот случай, когда хочется проверить победу андердога по оценке букмекеров. 2.36 — отличный коэффициент!

Альдо — Баутиста

Жозе не смог без октагона и продолжает своё возвращение! Суперветеран побил Джонатана Мартинеса, а теперь проверит ещё одно молодое дарование.

Марио Баутиста — 11-й номер рейтинга, который имеет рекорд 16:2, а последнее поражение и вовсе датировано 2021 годом. Сейчас у него серия из шести побед. Он неплох как в стойке, так и в борьбе. Переводы соперников часто встречает коленом. Главный козырь Баутисты в предстоящем поединке — его быстрота. Жозе действительно застаивается, и взрывные серии могут создать проблемы Королю Рио. Проблема Марио в том, что он зачастую заигрывается, увлекается и забывает об обороне. А этим уже спокойно может воспользоваться Альдо.

К тому же Баутиста ещё не встречался с соперниками такого калибра. Да, Жозе уже 38, держать себя в форме невероятно сложно, но поединок с Мартинесом показал, что Альдо в порядке. Он будет меньше ошибаться, что может стать решающим фактором. Это будет близкий бой, который будет проходить преимущественно в стойке. И здесь тоже есть огромный соблазн сыграть андердога. На Альдо дают коэффициент 2.30, а на его соперника — 1.65. Стот поверить в ветерана!

Прогнозы на UFC 307

Ставка 1: тотал меньше 1.5 раунда в бою Перейра — Раунтри за 2.57.

Ставка 2: победа Пеньи над Пеннингтон за 2.36.

Ставка 3: победа Жозе Альдо над Марио Баутистой за 2.30.