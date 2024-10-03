Мичков, Овечкин и Кучеров в пролёте. Макдэвид возьмёт Кубок Стэнли со второй попытки

Прошлый розыгрыш Кубка Стэнли получился интригующим, а финал до сих пор свеж в памяти. «Эдмонтон Ойлерз» и «Флорида Пантерз» подарили нам семь классных матчей, а трофей над головой подняли хоккеисты американского клуба. Начало следующего плей-офф запланировано лишь на апрель 2025 года, однако букмекеры в преддверии старта регулярного чемпионата НХЛ выкатили свои котировки с шансами на победу тех или иных участников. Знакомимся.

Макдэвид и «Эдмонтон» не договорили

Как мы помним, «Эдмонтон» едва не совершил чудо. В финале Кубка Стэнли уступать 0-3 после трёх матчей и дожить до седьмой встречи — это круто. Но решающую встречу выиграла «Флорида», а потому у канадцев наверняка осталось чувство недосказанности. Букмекеры ждут от них прорыва в новом розыгрыше и считают их главными претендентами на победу в 2025 году.

Коэффициент на победу «Ойлерз» в Кубке Стэнли сезона-2024/2025 находится в пределах 8.00. В переводе на вероятность — около 12%. Как думаете, кто будет главным конкурентом Коннора Макдэвида и его партнёров? Конечно же, «Пантерз». По крайней мере, так считают аналитики. Коэффициент на второй подряд триумф хоккеистов из Флориды составляет 11.00 (9% вероятности).

Кто ещё будет конкурироватьв борьбе за Кубок Стэнли?

С лидерами всё понятно, а кто ещё готов составить конкуренцию? У букмекеров и на этот вопрос есть свой ответ. Сразу восемь команд находятся в списке вероятных претендентов на победу в Кубке Стэнли. Распределение коэффициентов выглядит следующим образом — «Даллас Старз» получил 12.00 (8% вероятности), а «Нэшвилл Предаторз» награждён 20.00 (5%).

Между этими границам затесались остальные шесть команд. У «Колорадо Эвеланш» коэффициент составляет 13.00, у «Нью-Йорк Рейнджерс» — 15.00, у «Каролины Харрикейнз» — 16.00, а у «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вегас Голден Найтс» — 17.00 и 18.00 соответственно. Но здесь только пять франшиз, где ещё один претендент? Вопрос справедливый, а ответ интересный.

Дело в том, что аналитики, судя по всему, ждут от «Нью-Джерси» прорывного выступления в нынешнем сезоне как в регулярке НХЛ, так и в Кубке Стэнли. Коэффициент на победу «Дэвилз» составляет 14.00. И это при том, что они даже в плей-офф забраться не сумели в прошлый раз! Вполне возможно, причина кроется в качественных изменениях, произошедших в межсезонье. От этого только интереснее будет следить.

А как же Овечкин, Капризов, Мичков и Кучеров?

Учитывая, что «Вашингтон» Александра Овечкина в прошлом сезоне на тоненького заполз в плей-офф НХЛ, где получил 0-4 на первой же стадии, а Кирилл Капризов со своей «Миннесотой» вообще ограничился только регуляркой (и так происходит уже давненько), совсем неудивительно видеть их среди аутсайдеров и на этот раз. Коэффициент на победу в Кубке Стэнли у «Уайлд» составляет 44.00 (2%), а у «Кэпиталз» — 67.00 (1%).

Любопытно, что шансы «Филадельфии Флайерз», где выступают Матвей Мичков и Иван Федотов, даже немного выше шансов «Вашингтона». Коэффициент находится в пределах 65.00. Впрочем, с учётом не самых громких достижений «Филадельфии» это довольно логичный показатель.

Кстати, довольно высокий коэффициент получила и «Тампа-Бэй Лайтнинг». У команды Никиты Кучерова и других российских звёзд ещё с прошлого сезона есть проблемы. Теперь их шансы на трофей составляют всего 4% — коэффициент 24.00. Распределение от экспертов любопытное, посмотрим, насколько оно окажется правдивым.