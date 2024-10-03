Мирра Андреева – Чжэн Циньвэнь. Достойная замена Марии Шараповой!

Попадание в топ-20 воодушевит юную россиянку. Она даст хороший отпор седьмой ракетке мира.

17-летняя российская теннисистка продолжает поднимать планку. 4 октября в матче 1/4 финала турнира категории WTA-1000 в Пекине Мирра Андреева будет играть с китаянкой Чжэн Циньвэнь. Начало игры – не ранее 4:00 мск.

Коэффициенты букмекеров на матч Мирра Андреева – Чжэн Циньвэнь 4 октября 2024 года

Букмекеры отдают предпочтение китаянке. Поставить на победу Циньвэнь можно с коэффициентом 1.70. Шансы Андреевой оценили в 2.15.

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится упорной. Сделать ставки на тотал больше 21.5 гейма можно за 1.80, а тотал меньше 21.5 гейма идёт с коэффициентом 2.00. Вероятность победы Мирры со счётом 2:1 оценили в 4.90.

Анализ и прогноз на матч 1/4 финала WTA-1000 в Пекине Мирра Андреева – Чжэн Циньвэнь (04.10.2024)

Мирра продолжает стремительно прогрессировать. По итогам турнира в Пекине она обновит свой личный рекорд и войдёт в топ-20 мирового рейтинга. Россиянка стала самой молодой участницей четвертьфинала Открытого чемпионата Китая среди женщин в возрасте 17 лет 156 дней. Тем самым ей удалось превзойти достижение легендарной Марии Шараповой.

В этом сезоне Андреева показывает классную игру. В том числе на ТБШ. Например, на «Ролан Гаррос» она добралась до полуфинала. К сожалению, проиграла Жасмин Паолини (3:6, 1:6), но до этой стадии победила Арину Соболенко и Варвару Грачёву. На US Open, да и остальных ТБШ, повезло меньше. В США Мирра выбыла уже во втором круге.

Теперь у неё есть возможность попытаться выиграть турнир в Пекине. Шансы вполне неплохие. На старте Андреева победила Ирину Бегу (6:7, 6:1, 6:1) и Донну Векич (3:6, 6:4, 6:4). В матче четвёртого круга россиянка обыграла Магду Линетт (6:1, 6:3). Именно победа над полькой позволила Мирре гарантировать себе место в топ-20 WTA.

Теперь важно правильно настроиться на игру с Чжэн, которая входит в топ-10 мирового рейтинга. Китаянка тоже молода, ей 21 год, она постоянно улучшает свою игру и прогрессирует. С Миррой на корте она встретится впервые, но точно не последний раз. За этими спортсменками будущее.

Циньвэнь в этом сезоне демонстрирует невероятную игру. На Australian Open она добралась до финала, проиграв Арине Соболенко. Потом размялась на турнире в Палермо, одержав победу, и забрала золото Олимпиады. Даже Ига Свёнтек и Донна Векич её не остановили. Великолепная игра на грунте.

И если бы не Арина Соболенко на US Open, китаянка могла бы пройти дальше четвертьфинала. Но со второй ракеткой мира не поспоришь. Естественно, турнир в Пекине является домашним для Циньвэнь. На её стороне явное преимущество в этом плане. На пути к 1/4 финала «тысячника» Чжэн обыграла Камиллу Рахимову (6:1, 6:1), Надю Подорошку (6:3, 6:2) и Аманду Анисимову (3:6, 6:1, 6:2).

Трудно выбрать победителя в таком матче. Хорошие шансы выйти в полуфинал есть как у Мирры, так и у Чжэн. Но одно понятно, что игра получится равной, упорной и зрелищной. Можно поставить на то, что обе теннисистки выиграют хотя бы один сет с коэффициентом 2.35. Не верится, что китаянка или россиянка победит, не проиграв сета.

Ставка: обе теннисистки выиграют хотя бы один сет за 2.35.