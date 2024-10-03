«Ак Барс» — «Амур». Яшкин и Барабанов учли ошибки

Вторая встреча с «тиграми» не станет похожей на первую. Теперь разница в классе будет видна.

4 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Ак Барс» будет играть с «Амуром» на «Татнефть-Арене». Начало – в 19:00 мск. Смогут ли казанцы продлить семиматчевую победную серию?

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Ак Барс» — «Амур» 4 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение «барсам». Поставить на победу казанцев в основное время можно с коэффициентом 1.48. Шансы хабаровчан оценили в 5.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 5.20.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.12, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.72. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.85.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Амур» (04.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 04 октября 2024, пятница. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Амур Хабаровск Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» и «Амур» 2 октября провели очный матч и должны будут сыграть снова. Казанцы победили хабаровчан, но сделали это приложив много усилий. «Тигры» повели в счёте в первом периоде, и только в третьем подопечные Гатиятулина смогли выйти вперёд. Однако удержать преимущество не вышло. За две секунды до финальной сирены подопечные Андрея Мартемьянова забросили важную шайбу.

По буллитам выиграли казанцы, но скромно — 1:0. И тут нужно отдать должное «Амуру». Он проявил характер, не перестав играть даже за пару секунд до конца матча. Плюс Гатиятулин потерял центрального нападающего первого звена. Петан почувствовал недомогание, и было решено не рисковать его здоровьем. Место Ника занял Артём Галимов.

Во второй игре с «Амуром» подряд может быть попроще. Всё-таки казанцы выступают на домашнем стадионе, а для хабаровчан это будет вторая встреча кряду на выезде. Да и сил они потратили очень много. «Ак Барс» впечатляет в этом сезоне. Было заметно с первых матчей, что Анвар Гатиятулин нащупывает правильную тактику.

И у него получилось. Первая тройка нападающих очень быстро спрогрессировала, научилась взаимодействовать и стала одной из сильнейших в КХЛ. Яшкин, Петан и Барабанов набрали на троих 30 очков по системе «гол+пас».

Но это вовсе не означает, что у «барсов» играет только одно звено. Все остальные берут пример и показывают высокую результативность. В недавнем матче с «Автомобилистом» (6:2) второе звено набрало шесть очков, а четвёртое – пять. У Гатиятулина всё классно функционирует.

В том числе вратарская бригада. Мифтахов и Билялов отлично взаимозаменяют друг друга. Оба отыграли по пять матчей в регулярном чемпионате. Поэтому «Амур» ждёт ещё одно тяжёлое испытание. Напомним, «Ак Барс» выиграл семь матчей подряд и останавливаться не собирается.

А у «тигров» дела совсем плохи. Перед поездкой в Казань они со свистом проиграли «Торпедо» — 2:7. Естественно, после такого поражения хабаровчане и показали характер, играли с полной самоотдачей и были предельно мотивированы во встрече с «Ак Барсом». На вторую игру запал уже может поутихнуть.

Мы предлагаем поставить на победу «барсов» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03. До матча с «Амуром» казанский клуб провёл пять встреч, в которых забивалось не менее пяти голов. Пора возобновить эту тенденцию. Тем более что результат недавнего очного матча с «тиграми» не соответствовал ожиданиям. В этот раз подопечным Гатиятулина будет проще.

Ставка: победа «Ак Барса» и тотал больше 4.5 шайбы за 2.03.