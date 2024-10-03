«Наполи» — «Комо». Хвича — ключевой игрок

4 октября состоится матч 7-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Комо». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «Наполи» можно с коэффициентом 1.46. Успех «Комо» оценён экспертами в 7.80. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Серии А «Наполи» — «Комо» 4 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч «Наполи» — «Комо» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.16. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.66. Поставить на «обе забьют» можно за 1.90.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Наполи» — «Комо» (04.10.2024)

4 октября состоится встреча, которая откроет программу 7-го тура чемпионата Италии. На стадионе «Диего Армандо Марадона» в Неаполе местный «Наполи» примет «Комо». Стартовый свисток запланирован на 19:30 мск.

Антонио Конте ведёт «Наполи» верным курсом. После шести туров Серии А клуб расположился на первой строчке в турнирной таблице. Трижды выигравший чемпионат Италии во главе «Ювентуса» специалист не торопит события. Он считает данный промежуточный результат лишь началом реконструкции.

Впереди много матчей. О борьбе за скудетто говорить действительно рано. Главное, что приобретение Скотта Мактоминея, Ромелу Лукаку, Билли Гилмора и Давида Нереса здорово укрепило «партенопейцев». Новички быстро осваиваются в клубе и приносят пользу.

Лукаку в четырёх встречах в Серии А в составе «Наполи» забил два мяча и отдал столько же результативных передач. Конте отметил, что состояние лучшего бомбардира в истории сборной Бельгии далеко от оптимального, но тренер видит его ключевым игроком для «партенопейцев».

Значительную помощь в осваивании бельгийцу оказывает Хвича Кварацхелия. Во встрече 4-го тура Серии А с «Кальяри» (4:0) грузин отдал ему голевую передачу и сам забил с паса Лукаку. И это футболисты только начали привыкать к стилям игры друг друга. Как только выработается сыгранность и Ромелу наберёт форму, этот дуэт будет не остановить.

«Комо» способен доставить неаполитанцам неприятности. Команду возглавляет бывший легендарный футболист Сеск Фабрегас. В подспорье у него не только перспективная молодёжь, но и имеющие приличный опыт выступлений в элитных дивизионах футболисты, в частности Андреа Белотти, Альберто Морено и Серхи Роберто.

Старт «Комо» в чемпионате Италии получился не самым успешным. Он уступил «Ювентусу» (0:3) и «Удинезе» (0:1), а также сыграл вничью с «Кальяри» (1:1) и претерпевшей кучу перемен «Болоньей» (2:2). После этого подопечные Фабрегаса победили «Аталанту» (3:2) и «Верону» (3:2).

«Комо» начинает находить свою игру. Он всё увереннее смотрится в атакующем плане. В последних трёх матчах команда нанесла целых 52 удара, 22 из которых пришлись в створ. Осталось только улучшить завершение и укрепить оборону, которой пока что свойственно допускать простые ошибки.

Труд Фабрегаса нелёгок. Он заслуживает уважения и признания. Благодаря испанцу «Комо» выглядит командой, которая способна побороться не только за выживание, но и за место в середине турнирной таблицы Серии А. Впрочем, для этого 37-летнему тренеру нужно ещё как следует постараться.

Вполне вероятно, «Комо» сумеет забить гол или даже два неаполитанцам. Однако это не отменяет того, что «партенопейцы» видятся фаворитами. Заключить пари на их победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.18.

Вполне вероятно, вновь порадует результативностью Кварацхелия. Грузин в шести встречах в Серии А забил три мяча и отдал две голевые передачи. Пока что ключевым игроком «партенопейцев» видится он, а не Ромелу Лукаку. Бывший игрок «Рубина» приносит больше пользы. Он постепенно навёрстывает упущенное в прошлом сезоне.

Прогноз и ставки на матч Серии А «Наполи» — «Комо» 4 октября 2024 года

Неаполитанцев ждёт непростое испытание, но у них есть хорошие шансы сохранить лидерство. Команда здорово усилилась летом и встала на путь прогресса. «Комо» — опасный соперник, обладающий достаточно мощным нападением. Однако у него есть проблемы оборонительного характера, которыми непременно воспользуются «партенопейцы».

Ставка: победа «Наполи» и тотал больше 2.5 мяча за 2.18.