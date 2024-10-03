«Баффало» — «Нью-Джерси». Началу нового сезона НХЛ порадуются не все

4 октября стартует 108-й сезон в истории НХЛ. Открыт он будет двумя матчами между «Баффало» и «Нью-Джерси» в рамках Глобальной серии, которые состоятся в Праге. Начало игры — в 20:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами «Дэвилз»: поставить на их победу в основное время можно с коэффициентом 2.08. Успех «Сэйбрз» по итогам 60 минут оценён экспертами в 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Баффало» — «Нью-Джерси» 4 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Баффало» — «Нью-Джерси» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.65, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.25. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.80.

Анализ и прогноз на матч НХЛ «Баффало Сэйбрз» — «Нью-Джерси Дэвилз» (04.10.2024)

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 04 октября 2024, пятница. 20:00 МСК Баффало Сэйбрз Баффало Не начался Нью-Джерси Дэвилз Ньюарк Кто победит в основное время? П1 X П2

Посмотрим, насколько хорошо команды подготовились. 4 октября в Праге состоится встреча между «Баффало Сэйбрз» и «Нью-Джерси Девилз». Первое вбрасывание запланировано на 20:00 мск.

По итогам прошлого сезона «Баффало» не смог добыть путёвку в плей-офф, но новый розыгрыш клуб начинает с оптимизмом. На должность главного тренера после четырёх лет работы как раз в «Нью-Джерси» вернулся Линди Рафф. Под его руководством был установлен рекорд «Сэйбрз» по количеству побед в регулярном чемпионате и плей-офф НХЛ.

Рафф руководил «Баффало» с 1997 по 2013 год. За этот период времени ему восемь раз удалось вывести клуб в плей-офф НХЛ. Состав «Сэйбрз» также претерпел изменения. Одно из наиболее значимых — приобретение Николя Обе-Кюбеля, выступавшего вместе с Александром Овечкиным за «Вашингтон Кэпиталз».

Во время предсезонки Рафф делал ставку на молодёжь. Она оправдала ожидания тренера. «Баффало» проиграл только один из шести матчей. С хорошей стороны показали себя российские хоккеисты, выступающие в прошлом сезоне за фарм-клуб «Баффало» — Виктор Неучев, Никита Новиков и Всеволод Комаров.

Эти хоккеисты ещё очень молоды и неопытны, но уже удивляют. На предсезонке игроки порадовали результативностью и качественными выступлениями. Если опытный тренер в них поверит, лига может обогатиться на ещё несколько российских звёзд.

Руководство «Нью-Джерси» после расставания с Линди Раффом пошло на риск. На должность главного тренера был назначен Шелдон Киф. За пять лет в качестве наставника «Торонто», в котором полным-полно звёзд, ему только один раз удалось пробраться дальше первого раунда Кубка Стэнли.

В новом клубе у Кифа далеко не всё гладко. «Нью-Джерси» выиграл всего лишь один из шести предсезонных матчей. За этот отрезок времени команда забросила 13 шайб, в то время как пропустила 23. Главная звезда «Дэвилз» Джек Хьюз был заявлен только на игру с «Вашингтоном» (3:5).

Хьюз пропустил остаток прошлого сезона из-за травмы плеча. Ему даже потребовалась операция. К новому розыгрышу регулярного чемпионата НХЛ хоккеист подходит не в лучшем тонусе и с риском рецидива повреждения.

У «Нью-Джерси» весьма неплохая глубина состава, но, чтобы добиваться хороших результатов, необходимо правильно использовать ресурсы. Шелдон Киф ещё толком не освоился на должности главного тренера «Дэвилз». Одно дело предсезонка и совсем другое — регулярный чемпионат.

Поставить на то, что «Баффало» одержит итоговую победу в предстоящей встрече, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.24. Линди Рафф хорошо знаком со структурой игры и возможностями хоккеистов «Дэвилз». Он лучше многих знает слабые места «Нью-Джерси», ведь сам старался их устранить, когда руководил командой.

Прогноз и ставки на матч НХЛ «Баффало» — «Нью-Джерси» 4 октября 2024 года

Возвращение Линди Раффа, показатели и качество выступлений перспективной молодёжи на предсезонке — отличные предпосылки к началу хорошей главы в истории «Баффало». У «Нью-Джерси» положение менее привлекательное. «Дэвилз» в сложной ситуации. Им нужно время, чтобы обрести себя.

Ставка: победа «Баффало» за коэффициент 2.24.