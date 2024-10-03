Отчисления букмекеров на спорт хотят повысить. За это заплатят игроки?

1-2 октября в Москве прошёл форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В рамках мероприятия, организованного Министерством спорта Российской Федерации и публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), состоялся ряд дискуссий представителей власти, руководителей букмекерских компаний и спортивных структур, экспертов и журналистов. Представители власти высказали ряд инициатив, которые могут быть приняты в будущем и повлиять на российский букмекерский рынок.

Как могут увеличить целевые отчисления?

Секретарь Совета при президенте Российской Федерации по развитию физической культуры и спорта Марат Филиппов во время пленарного заседания на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил, что в скором будущем целевые отчисления букмекеров на спорт могут быть повышены.

«На заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта будут в том числе рассмотрены ход создания Российского спортивного фонда и вопрос увеличения целевых отчислений на спорт. Данный вопрос был детально проработан с участием Минфина и Минспорта при участии ЕРАИ», — отметил Филиппов.

Целевые отчисления на развитие спорта российские легальные букмекеры платят с 2017 года. Изначально их размер составлял 5% от доходов. Затем это правило поменяли на 1,5% от выручки. В 2024 году нагрузку на букмекеров увеличили — теперь отчисления составляют 2%.

Про степень увеличения пока не говорят, поэтому прогнозировать, к чему приведёт то или иное решение, сложно. Однако очевидно, что если нагрузка станет для букмекеров непосильной, то пострадать могут игроки на ставках. По данным, приведёным в ходе форума, активно делают ставки около 6 млн россиян.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» Фото: Пресс-служба форума «Азартные игры: отчисления на спорт»

Что ещё могут ввести?

Помимо увеличения отчислений на форуме, также шла речь о социальной рекламе, которую также должны финансировать букмекеры. С такой инициативой выступил Минфин. Это пока весьма туманный проект, но предполагается, что реклама будет предлагать пользователям вложить деньги в какие-то другие финансовые инструменты вместо ставок на спорт.

Кроме того, могут повысить возрастной порог для ставок. Сейчас он составляет 18 лет. Бороться с лудоманией нужно, с этим согласны и сами букмекеры, которые готовы нести социальную функцию, чтобы игра была ответственной. Сейчас примерно 12% российских игроков на ставках страдают лудоманией.

Почему могут пострадать игроки?

Конечно, развитие спорта — это первоочередная задача, но стоит и помнить, что букмекерство — это бизнес. На этом рынке есть разные операторы, как большие, так и маленькие компании. И если первые относительно безболезненно смогут перенести изменения, то для других давление может оказаться невыносимым. В лучшем случае они будут вынуждены сокращать бюджеты и понижать свою привлекательность для игроков, в худшем — просто закроются.

Но, разумеется, повышение нагрузки ощутят все. И на поверхности здесь решение — переложить эту нагрузку на игроков. Самое простое — повысить маржу. Коэффициент на исход будет понижен на две-три сотых. Казалось бы, не так много, но для профессиональных игроков точно заметно.

Возможны и более радикальные варианты — комиссия с депозита или выигрыша игрока, по сути, прямые целевые отчисления. Конечно, такие варианты не понравятся никому, но есть вероятность, что новые законы не оставят выбора. Поэтому очень важно, чтобы все нововведения проходили в диалоге власти и букмекеров. Только совместные решения помогут и развивать спорт, и сделать так, чтобы игроки на ставках не страдали.