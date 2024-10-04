«Интер» — «Торино». Экс-тренер «Спартака» и так долго был в лидерах

На неделе отгремели еврокубковые матчи, поэтому пришла пора возвращаться на внутреннюю арену. В чемпионате Италии добрались до 7-го тура. В субботу, 5 октября, на стадионе «Сан-Сиро» в Милане состоится матч «Интер» — «Торино», стартовый свисток запланирован на 21:45 мск. Соперники находятся в группе лидеров, так что должно быть интересно.

Что ждут букмекеры от матча Серии А «Интер» — «Торино» 5 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах видят фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Интера» предлагается с коэффициентом 1.34, что приблизительно равно 74% вероятности. Победа «Торино» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 10.50 — менее 10% вероятности. На ничейный исход коэффициент дают в районе 5.60.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Милане получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.71, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.22. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.08. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу хозяев поля.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Италии «Интер» — «Торино» (05.10.2024)

Неожиданно для многих «Торино» под руководством экс-тренера «Спартака» Паоло Ваноли запрыгнул в группу лидеров чемпионата Италии по итогам шести туров. А какое-то время даже лидировал сам! Отбирать очки получается не только у команд уровня «Венеции» (1:0) и «Вероны» (3:2). Туринцы уже напрягли и «Милан» (2:2) с «Аталантой» (2:1).

Из положительного ещё неплохая результативность. Подопечные Паоло Ваноли за шесть туров итальянской Серии А сумели забить 10 мячей. Даже у идущего вторым в таблице «Ювентуса» на один гол меньше. Пожалуй, на этом положительные моменты выступления команды в нынешнем сезоне заканчиваются.

Недавно «Торино» проиграл довольно скромному «Эмполи» (1:2) в Кубке Италии и покинул турнир. После этого на своём поле пропустил трижды и уступил «Лацио» (2:3) в чемпионате Италии. Удачная серия прервана, надо начинать всё заново. С учётом не самой стабильной обороны (восемь пропущенных в первенстве + два кубковых гола), сделать это будет трудно.

Дело в том, что «Интер» сохранил на посту главного тренера Симоне Индзаги, а также лидеров, поэтому продолжает демонстрировать крепкие результаты. В Лиге чемпионов успел отобрать очки у «Манчестер Сити» (0:0) и разгромить «Црвену Звезду» (4:0). В Серии А после не самого удачного дерби с «Миланом» (2:1) добыл очки в матче с «Удинезе» (3:2).

Результативность у миланцев привычно на высоком уровне, а оборона старается соответствовать. В еврокубках до сих пор «баранка» в графе пропущенных, а на внутренней арене за шесть туров меньше «нерадзурри» пропустили только четыре клуба. Два из них перед 7-м туром занимали первое и второе места в таблице.

При таких раскладах «Торино» ничего не светит в Милане в предстоящем матче, несмотря на бодрый старт. В качестве ставки можно рассмотреть победу «Интера» с форой (-1.5) или простой тотал больше 2.5 мяча. В пользу первого варианта говорит история встреч — заходил в двух последних случаях. В пользу второго — последние результаты как хозяев, так и гостей.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.71.