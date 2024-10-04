«Акрон» — «Пари НН». Артём Дзюба всегда рад помочь

У нападающего четыре результативных действия в трёх матчах. Вот что значит правильная мотивация!

5 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Акрон» — «Пари НН». Начало игры — в 14:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами подопечных Тедеева: поставить на победу тольяттинцев можно с коэффициентом 1.93. Успех нижегородцев оценён в 3.95. Ставки на ничью принимаются за 3.75.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН» 5 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН» может получиться результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.90, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.93. Если забьют тольяттинцы, сыграет коэффициент 1.17. Гол нижегородцев доступен с коэффициентом 1.45. Поставить на «обе забьют» можно за 1.80.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Акрон» — «Пари НН» (05.10.2024)

5 октября состоится встреча, которая откроет программу 11-го тура Российской Премьер-Лиги. На стадионе «Солидарность Арена» в Самаре померяются силами «Акрон» и «Пари НН». Стартовый свисток запланирован на 14:00 мск. Тольяттинцы ещё ни разу не обыгрывали нижегородцев. Может быть, получится в этот раз?

Для «Акрона» стало значимым событием подписание Артёма Дзюбы. Контракт был заключён в последний день трансферного окна. Казалось, 36-летний форвард близок к завершению карьеры. В прошлом сезоне он практически не играл и редко радовал полезными действиями.

Новый вызов вдохновил лучшего бомбардира в истории РПЛ. В трёх матчах «Акрона» в первенстве он отдал три результативные передачи и забил один гол. Команда из Тольятти уступила «Краснодару» (2:5), но разгромила «Химки» (3:0) и уверенно победила «Ростов» (2:0).

Дзюба отлично вписался в тактику Заура Тедеева. «Акрон» — молодая команда, которой не хватало такого опытного нападающего, хорошо ориентирующегося у чужих ворот и имеющего преимущество на втором этаже. Необходимо только следить, чтобы у Артёма не пропадала мотивация.

В заявку на встречу 5-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России Тедеев решил Дзюбу не включать. «Акрон» занимает вторую строчку в турнирной таблице турнира. Логично, что тренер решил поберечь силы и настрой 36-летнего футболиста для первенства.

В предстоящем матче результативная серия Дзюбы имеет все шансы продлиться. «Пари НН» переживает трудные времена. Подопечные Саши Илича выиграли только 3 из 15 матчей и один раз сыграли вничью. За этот период они забили 12 голов, а пропустили 29.

После поражения от ЦСКА (0:2) в Кубке России сербский тренер сказал, что в этот раз просто не повезло. Стоит отметить, что все хорошие результаты были добыты его подопечными далеко не без удачи. Соперники смотрелись лучше.

Есть вопросы к руководству клуба. Почему оно толком не усилило состав, пока было открыто трансферное окно? Почему не прибегает к смене тренера, несмотря на то что команда показывает невзрачный футбол, вызывающий уныние у многих болельщиков. Предпосылок к улучшению ситуации не наблюдается.

Нижегородцы лишились шансов на выход в плей-офф Кубка России и рискуют закончить сезон в самом низу турнирной таблицы первенства. Пока что они располагаются на 11-й строчке.

Заключить пари на победу «Акрона» в грядущем матче можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.93. Тольяттинцы показывают гораздо более смелую, интересную и вариативную игру, нежели нижегородцы. Поддержка трибун должна помочь им набрать важные три очка.

Восстановивший запасы энергии Артём Дзюба доставит хлопот обороне клуба из Нижнего Новгорода. Лучший бомбардир в истории РПЛ соскучился по футболу. Он выступает с максимальной самоотдачей и концентрацией. Его пример мотивирует и вдохновляет других игроков «Акрона».

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Акрон» — «Пари НН» 5 октября 2024 года

У «Акрона» хорошо поставлена командная игра и наблюдается воодушевление. Заключение контракта с Дзюбой положительно влияет на тольяттинцев. У них есть все шансы победить проблемный «Пари НН». От нижегородцев не ожидается ничего, кроме унылого футбола с минимумом созданных моментов.

Ставка: победа «Акрона» за 1.93.