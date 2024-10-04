«Зенит» — «Оренбург». Чемпион реабилитируется

Сергей Семак исправится за поражение в матче с «Краснодаром». Вендел ему в этом поможет.

5 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Оренбург». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу петербуржцев можно с коэффициентом 1.31. Успех оренбуржцев оценён в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.00.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 5 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.64, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.34. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.93. Поставить на «обе забьют» можно за 2.12.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Зенит» — «Оренбург» (05.10.2024)

5 октября состоятся четыре матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В одном из них на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге местный «Зенит» примет «Оренбург». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

Петербуржцы гарантировали себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России с первого места, разгромив «Акрон» (5:1). Настроение было омрачено важной кадровой потерей. Получил травму и покинул поле до финального свистка Максим Глушенков, забивший семь мячей в первых четырёх встречах первенства за «Зенит».

У Сергея Семака стало ещё больше головной боли. Приобретение Лусиано Гонду и Александра Соболева увеличило глубину состава «Зенита». Вот только она и без этого была огромной. Во встрече с «Факелом» тренер попытался сыграть с тремя нападающими, но получилось плохо.

В турнирной таблице положение у петербуржцев неприятное. Уступив в матче последнего тура «Краснодару» (0:2), они спустились на третью строчку. Необходимо исправлять положение. Для этого у Сергея Семака есть практически безграничные возможности.

Главный туз в рукаве 48-летнего специалиста — Вендел. В 13 встречах во всех турнирах он отдал целых 11 результативных передач и забил два гола. Видение поля и ювелирные пасы техничного бразильского полузащитника вызывают восторг. Его качества могут сыграть ключевую роль в грядущем матче.

«Оренбург» весьма непредсказуем. Тем более теперь, после отставки Давида Деограсии. Испанский специалист был уволен из-за неудовлетворительных результатов. Сине-белые потерпели поражения во всех пяти играх в Кубке России, а их безвыигрышная серия в РПЛ насчитывает девять встреч.

По информации СМИ, новым главным тренером «Оренбурга» может стать Владимир Слишкович, быстро наведший порядок в «Спартаке» под занавес минувшего сезона. Работа с таким специалистом может воодушевить команду, но сколько времени потребуется на то, чтобы исправить сломанные Деограсией механизмы?

У «Оренбурга» наблюдаются очень большие проблемы оборонительного плана. Даже во встрече последнего тура первенства с испытывающим серьёзные трудности с созданием голевых моментов «Пари НН» сине-белые пропустили два мяча и в итоге потерпели поражение со счётом 1:2.

Всего в 15 матчах «Оренбург» пропустил 29 мячей. В обороне у него проходной двор. «Зенит» во всех турнирах забил 38 голов. Поставить на его победу и тотал больше 2.5 мяча можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.86.

Для петербуржцев такие оренбуржцы видятся очень лёгкой добычей. У Сергея Семака масса вариантов усилить игру команды заменами по ходу встречи. Он может смело выделить время нечасто получающим практику футболистам. На результате это отразиться не должно.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 5 октября 2024 года

«Зенит» — явный фаворит. У него намного больше ресурсов и возможностей. Чемпиону необходимо возвращаться на первую строчку в турнирной таблице первенства. В таком состоянии «Оренбург» не помешает ему этого сделать. «Горожане» много пропускают. Далеко не факт, что отставка Давида Деограсии им поможет.

Ставка: победа «Зенита» и тотал больше 2.5 мяча за 1.86.