«Манчестер Сити» — «Фулхэм». Холанд — козырь в рукаве Гвардиолы

Кадровые потери портят жизнь тренеру. Хорошо, что есть норвежец, забивающий почти в каждом матче.

5 октября состоится матч 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «горожан» можно с коэффициентом 1.25. Успех «дачников» оценён в 11.5. Ставки на ничью принимаются за 7.20.

Коэффициенты букмекеров на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 5 октября 2024 года

Аналитики уверены, что матч «Манчестер Сити» — «Фулхэм» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.47, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.04. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.80. Поставить на «обе забьют» можно за 1.94.

Анализ и прогноз на матч 7-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Фулхэм» (05.10.2024)

На 5 октября запланировано семь матчей 7-го тура чемпионата Англии. В одном из них на стадионе «Этихад» померяются силами «Манчестер Сити» и «Фулхэм». Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск. Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Питером Бэнксом.

В последних двух турах АПЛ «Манчестер Сити» терял очки. Он сыграл вничью с «Арсеналом» (2:2) и «Ньюкаслом» (1:1). Подопечные Хосепа Гвардиолы спустились на вторую строчку в турнирной таблице первенства. Вряд ли это их устраивает.

«Горожане» ослаблены травмами Родри и Кевина Де Брёйне. Гвардиола вынужден искать замены, которые возместят болезненные потери. Пока что испанский специалист справляется хорошо. Команда по обыкновению играет первым номером, с акцентом на контроле мяча, строит позиционные атаки и добывает очки.

Нет такого, чтобы у «Манчестер Сити» были сильные провалы в зонах и недостаточно хорошо двигался мяч. Другие футболисты своим мастерством компенсируют отсутствие лидеров. В общем, у Хосепа Гвардиолы всё в рабочем порядке. Есть даже поводы для оптимизма.

Во-первых, получают игровое время и возможность показать себя футболисты ротации. Во-вторых, хорошую форму набрал Эрлинг Холанд. В прошлом сезоне в важных матчах он был малозаметен. Норвежец исправляется. Он забил во встрече с «Арсеналом», а всего на его счету уже 10 голов в текущем розыгрыше АПЛ. Только вдумайтесь, позади лишь шесть туров первенства.

По версии Transfermarkt, Холанд оценивается в € 200 млн, что делает его самым дорогим футболистом планеты. Для того чтобы забить 100 мячей в составе «Манчестер Сити» норвежцу потребовалось всего 105 матчей. Как его остановить?

Такой вопрос наверняка мучает и Марку Силву. Тренер многое сделал для «Фулхэма». Благодаря его большим стараниям клуб твёрдо закрепился в середине турнирной таблицы, а теперь может сделать прыжок ещё выше. Летом его состав укрепился качественными игроками. Появились новые возможности.

«Фулхэм» уступил «Манчестер Юнайтед» (0:1), сыграл вничью с «Ипсвичем» (1:1) и «Вест Хэмом» (1:1), победил «Лестер» (2:1), «Ньюкасл» (3:1) и «Ноттингем Форест» (1:0). «Дачники» поднялись на шестую строчку в АПЛ. С ними приходится считаться.

Отличительная особенность тактики Марку Силвы — игра с акцентом на оборону. Специалист отлаживал этот компонент немало времени, и результаты его трудов отображаются в показателях. В шести турах АПЛ подопечные португальца пропустили только пять мячей. Меньше лишь у лидирующего «Ливерпуля».

При этом «Фулхэм» весьма опасен на контратаках. Пристально соперникам необходимо следить за Адама Траоре. Нападающий очень быстр и техничен. Он умеет обыгрывать один в один, может неожиданно пробить по воротам из неудобной позиции и в то же время способен точной передачей вывести на выгодную для удара позицию.

Но «Ман Сити» умеет подстраиваться под любых соперников. Поэтому наилучшим вариантом для ставки всё же видится П1 + ТМ 3.5 мяча с коэффициентом 2.30. Высокой результативности не предвидится.

Из-за кадровых потерь «горожане» вынуждены играть более осторожно и внимательно. Пропускают они нечасто, благодаря в том числе и Эдерсону. Голкипер очень надёжен. В составе «горожан» он принял участие в 340 матчах во всех турнирах, 157 из которых отыграл «на ноль».

У «Фулхэма» вратарская позиция тоже не является слабым звеном. Бернд Лено, некогда выступавший за лондонский «Арсенал», в отличной форме. Юлиан Нагельсман вызывал его на мартовские сборы. Голкипер наблюдал за игрой сборной со скамейки запасных, но само приглашение в национальную команду — это уже важно и показательно.

Прогноз и ставки на матч 7-го тура АПЛ «Манчестер Сити» — «Фулхэм» 5 октября 2024 года

«Фулхэм» — неудобный соперник. Чтобы его обыграть, «Манчестер Сити» придётся попотеть. «Дачники» хороши в разрушении. Конструировать атаки «горожанам» будет проблематично. У обеих команд надёжные защитники и голкиперы, поэтому голевого праздника не ждём. В то же время, без труда верится, что подопечные Гвардиолы всё же сумеют подобрать ключи к воротам Бернда Лено и статистика Эрлинга Холанда станет ещё более устрашающей.

Ставка: победа «Манчестер Сити» и тотал меньше 3.5 мяча за 2.30.