«Спартак» — «Металлург». Победа 7:0 над ЦСКА — это круто! Но Жамнов такого не допустит

5 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Спартак» будет играть с «Металлургом» на арене «Мегаспорт». Начало – в 17:00 мск. Просили от Андрея Разина крутого хоккея – он вас услышал!

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» 5 октября 2024 года

Букмекерские конторы отдают предпочтение красно-белым. Поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.10. Шансы магнитогорцев оценили в 2.95. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.50.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 1.80, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 2.00. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.58.

Анализ и прогноз на матч КХЛ «Спартак» — «Металлург» (05.10.2024)

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 05 октября 2024, суббота. 17:00 МСК Спартак Москва Не начался Металлург Мг Магнитогорск Кто победит в основное время? П1 X П2

Алексей Жамнов не потерял хватку, и в новом сезоне красно-белые показывают не менее приятный хоккей, чем в минувшем. Тренер требует от своих подопечных чёткого выполнения поставленных задач и резко реагирует, если не видит от них самоотдачи или наблюдает расслабленность в играх с аутсайдерами.

В прошлом матче «Спартак» победил «Барыс» (4:2), но Алексей Жамнов остался недоволен игрой. Он сказал, что красно-белые не бились, не хватало бросков, острых моментов у ворот соперника, и делали много из того, о чём он не просил на тренировках. Напомним, москвичи вели 3:0, но пропустили две шайбы. Поставить точку удалось голом в пустые ворота.

Если брать в целом, то красно-белые – «машина». С «Локомотивом» они борются за первое место в таблице Западной конференции. В этом сезоне «гладиаторы» проиграли только 3 из 11 матчей. Недостаток надёжности и внимательности в обороне остаётся одной из причин, по которой «Спартак» не может отыгрывать матчи идеально. Но нападение остаётся сильной стороной клуба.

«Металлургу» требуется больше времени на раскачку, чем многим остальным фаворитам этого сезона. Действующий чемпион с самого старта регулярного чемпионата показывал невыразительную игру, потерпел семь поражений в 10 первых матчах. За это время Андрей Разин стал объектом для критики со стороны экспертов и болельщиков.

Но последние две встречи «Магнитка» выиграла. Победа над «Ладой» (2:1) выглядела скромно и ничем особенным не выделялась. Магнитогорцы просто забросили свои две шайбы, а затем терпеливо вели дело к окончанию встречи. В третьем периоде недосмотрели и пропустили гол. Могли больше. Тольяттинцы по всем статьям обыграли «лис» на заключительном отрезке.

В минувшем матче «Металлург» катком прошёлся по ЦСКА – 7:0. Невероятное преимущество магнитогорцев вылилось в крупный счёт, о чём будут ещё долго вспоминать. Причём на то, чтобы забросить все семь шайб, «Магнитке» потребовалось два периода. В третьем последовала голевая засуха.

Андрей Разин был очень доволен и похвалил своих подопечных за такую яркую игру. Тренер прокомментировал результат. По его словам, он уже сказал хоккеистам «Металлурга», чтобы не витали в облаках и обошлись без эйфории, ведь это всего два очка. Также он отметил, что игра шла по накатанной, поэтому сильных эмоций не было. Разин надеется, что во встрече со «Спартаком» ничего не помешает выдать ещё один лучший матч.

По-другому тренер «Магнитки» и не мог сказать. Но Алексей Жамнов очень опытный тренер. Он не собирается пропускать мимо ушей такую эффектную победу «Магнитки» над ЦСКА. Обязательно разберёт эту встречу и сделает выводы.

Плюс ему очень не понравилась последняя игра красно-белых с «Барысом». Жамнов требует играть агрессивнее в нападении. «Спартак» уже встречался в этом сезоне с «Металлургом» и победил – 4:3. Мы предлагаем рискнуть и поставить на «обе забросят больше 2.5 шайбы» с коэффициентом 3.00. Все предпосылки ведут к тому, что команды будут сверхмотивированы играть результативно.

Ставка: обе забросят больше 2.5 шайбы за 3.00.