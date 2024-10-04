«Реал» — «Вильярреал». Андрею Лунину нужно время на раскачку

Украинский голкипер начал сезон с поражения от «Лилля». И в этот раз лучше не будет.

5 октября состоится матч 9-го тура Примеры «Реал» — «Вильярреал». Начало игры — в 22:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу «сливочных» можно с коэффициентом 1.28. Успех «жёлтой субмарины» оценён экспертами в 10.5. Ставки на ничью принимаются за 6.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал» 5 октября 2024 года

Букмекеры уверены, что матч «Реал» — «Вильярреал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.40. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.02. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» можно за 1.64.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Вильярреал» (05.10.2024)

5 октября состоятся пять встреч 9-го тура чемпионата Испании. В самой поздней из них на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде местный «Реал» примет «Вильярреал». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск. Главный арбитр — Гильермо Куадра Фернандес. Матч будет очень интересным.

Мадридский «Реал» расположился на второй строчке турнирной таблицы чемпионата Испании. Он потерял очки во встречах с «Мальоркой» (1:1), «Лас-Пальмасом» (1:1) и «Атлетико» (1:1). «Сливочным» совсем не помешал бы небольшой перерыв. Им не хватает времени на восстановление сил.

Плотный календарь вскрыл проблемы «галактикос». После ничьей с «матрасниками», они уступили «Лиллю» (0:1) в Лиге чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти были плохи во всех аспектах. По информации СМИ, в клубе считают, что уровень командной дисциплины на поле пострадал из-за пережитых летом перемен.

Без Тони Крооса созидания в игре «Реала» стало заметно меньше. Приобретение Килиана Мбаппе и Эндрика не возмещает убытков от потери опытного полузащитника, обладающего удивительным видением поля и креативом.

С результативностью у Мбаппе проблем нет. На его счету семь забитых мячей и один голевой пас в 10 играх за «галактикос». Однако у «Реала» и без француза отлично функционировало нападение. Видится надобность в усилении средней линии «галактикос».

«Вильярреал» — очень опасный соперник для «сливочных». Мадридцы выиграли только 5 из 15 последних очных встреч. «Жёлтая субмарина» лучше многих других команд умеет настраиваться на игры с «галактикос». Даже когда она переживала трудные времена, получалось отнимать очки у «Реала» за счёт запредельной мотивации.

Текущий сезон пока что складывается для «Вильярреала» просто прекрасно. Он располагается на третьей строчке в турнирной таблице чемпионата Испании. Отставание от «галактикос» составляет всего одно очко. Это может дать «жёлтой субмарине» дополнительный стимул.

Прогресс «Вильярреала» напрямую связан с фигурой Марселино Тораля. Ещё в прошлом сезоне о работе 59-летнего специалиста сформировалось положительное мнение. В новом розыгрыше Примеры он приумножает успех. Команда показывает ещё более смелый атакующий футбол и чаще цепляется за очки.

Правда, за красивый стиль игры и изобилие моментов приходится расплачиваться. В восьми встречах в чемпионате Испании «жёлтой субмарине» забили целых 15 мячей. Пять из них были пропущены во встрече 6-го тура с «Барселоной» (1:5). Оборона «Вильярреала» уязвима.

Заключить пари на то, что сыграет ОЗ + ТБ 2.5 мяча, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 1.80. 11 из 14 последних очных встреч закончились именно так. Предстоящий матч просто обязан подарить интересное зрелище и порадовать изобилием голов.

Встреча наверняка станет сложным испытанием для голкипера «галактикос» Андрея Лунина. Украинский голкипер на время стал основным вратарём клуба ввиду травмы Тибо Куртуа. Бельгиец получил повреждение во встрече последнего тура Примеры с «Атлетико». Предварительно он восстановится только к игре с «Сельтой» 19 октября.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Реал» — «Вильярреал» 5 октября 2024 года

Матчи «сливочных» и «жёлтой субмарины» чаще всего получаются результативными, причём стабильно забивают обе команды. Предугадать победителя грядущей встречи проблематично. «Реалу» необходимо исправиться за поражение в Лиге чемпионов, но «Вильярреал» — не тот соперник, с которым будет легко.

Ставка: обе забьют и тотал больше 2.5 мяча за 1.80.