Букмекеры объединяются! Помогают людям и делают спорт доступным каждому

1-2 октября в Москве прошёл форум «Азартные игры: отчисления на спорт». В рамках мероприятия, организованного Министерством спорта Российской Федерации и публично-правовой компанией «Единый регулятор азартных игр» (ЕРАИ), состоялся ряд дискуссий представителей власти, руководителей букмекерских компаний и спортивных структур, экспертов и журналистов.

Сессия «Спорт и букмекеры: помогаем обществу вместе» стала одной из самых ярких и обсуждаемых сессий в программе форума. В ней приняли участие первый заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов, главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер, заместитель генерального секретаря Российского футбольного союза Эрика Сурикова, президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко, первый заместитель генерального продюсера «Матч ТВ» Дмитрий Рыжков. А букмекерскую отрасль представили первый вице-президент «Лиги Ставок» и учредитель благотворительного фонда «Созвездие Добра» Ольга Журавская и директор по коммуникациям и устойчивому развитию компании PARI Алексей Бабичев.

Одес Байсултанов подчеркнул, что поддержка спорта букмекерами и развитие спортивной благотворительности по достоинству оцениваются на уровне Министерства спорта РФ, а главный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер рассказала, что помощь букмекерских компаний позволяет уделять больше внимания поиску молодых талантливых спортсменов.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» Фото: БК «Пари»

Главным словом на сессии стало «объединение». Первый вице-президент «Лиги Ставок» Ольга Журавская назвала объединение настоящим трендом спортивной отрасли и призвала игроков букмекерского рынка к совместной деятельности в спортивной благотворительности.

«Я бы хотела публично обратиться к коллегам по отрасли, представителям букмекерских компаний. В наших с вами силах объединить ресурсы и реализовывать более масштабные общественно-значимые проекты. Да, мы конкуренты в борьбе за внимание любителей спорта, но корпоративная социальная ответственность – не та сфера, где нужно соперничать. Здесь, наоборот, нужно объединиться, чтобы усилить социальный эффект», — отметила Журавская.

Она также добавила, что объединение букмекеров позволит не только усилить социальный эффект от благотворительных проектов, но и укрепить имидж букмекерской отрасли как социально-ответственной.

Идею объединения букмекеров в сфере благотворительных проектов поддержал Алексей Бабичев. Он рассказал, как благотворительный фонд «Пари и побеждай» помогает сделать спорт доступным для людей вне зависимости от обстоятельств и ограничений.

Форум «Азартные игры: отчисления на спорт» Фото: БК «Пари»

«В России около 11 млн людей с инвалидностью, каждый 12-й житель страны — это взрослый или ребёнок с инвалидностью. Мы хотим, чтобы они тоже имели возможность системно заниматься и наслаждаться спортом. У нас четыре основных направления: помощь в адаптивном спорте, создание локальной инфраструктуры, поддержка ветеранов спорта и зелёные инициативы», — отметил Бабичев.

Представитель PARI также рассказал о важности сотрудничества со звёздами для развития благотворительности.

«В ближайшее время мы планируем запустить благотворительный проект с двукратным обладателем Кубка Стэнли Михаилом Сергачёвым. В целом привлечение звёзд из мира спорта и партнёров в лице федеральных каналов помогает сделать наш голос громче. Чем активнее мы будем рассказывать про подобные проекты, тем больше людей будут видеть проблему и стараться принять участие в её решении. Так что и помощи станет больше», — заключил Бабичев.