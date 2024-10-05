Экспресс с коэффициентом 4.73: Головину нельзя проигрывать, «Арсенал» великолепен

На выходных нас ждёт много интересных матчей в наших любимых чемпионатах. Наверняка будет весело. Представляем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 4.73.

Прогноз на матч «Байер» — «Хольштайн»

Хаби Алонсо неплохо справляется со своей работой в новом сезоне. «Байер» проиграл только один матч – «Лейпцигу» (2:3). Во встрече последнего тура Бундеслиги он сыграл вничью с «Баварией» (1:1). Леверкузенцам пришлось жаться к воротам и терпеть. Превосходство мюнхенцев в атаке было огромным. Алонсо всё равно остался доволен. В плане дисциплины его подопечные не подкачали.

После такого тяжелейшего матча «фармацевты» провели игру в Лиге чемпионов и победили «Милан» (1:0). «Хольштайну» однозначно будет тяжело играть с такой командой, которая научилась не только спасаться на последних минутах, но и грамотно обороняться. «Аисты» не выиграли ни одной из пяти встреч в Бундеслиге. За это время они потерпели четыре поражения.

Главная проблема команды – плохая игра в обороне. Суммарно «Хольштайн» пропустил за пять матчей 17 мячей. И вот поэтому мы можем рассчитывать, что увидим прежнюю игру «Байера», с обилием моментов, голов и эмоций. Поставим на тотал больше 3.5 мяча за 1.57.

Прогноз на матч «Арсенал» — «Саутгемптон»

Лондонцы ликовали в последнем матче с «ПСЖ» в Лиге чемпионов. Ошибки Доннаруммы помогли «Арсеналу» одержать победу со счётом 2:0. Откровенно говоря, даже обыграть «Лестер» (4:2) в АПЛ «канонирам» было сложнее. Таким образом клуб одержал уже три победы кряду, а если капнуть глубже, то он вообще не проигрывал в этом сезоне. Хороший темп!

«Саутгемптон» о таком может только мечтать. Команда проводит ужасный сезон и находится на предпоследнем месте в таблице АПЛ. «Святые» только сыграли вничью с «Ипсвич Таун», а в остальных четырёх матчах потерпели поражения. В последней встрече они уступили «Борнмуту» (1:3).

Пусть не смущает тот факт, что у «Арсенала» большая нагрузка и плотный календарь. Микель Артета умело проводит замены и рассчитывает силы своих подопечных. «Саутгемптон» точно не тот соперник, который может доставить реальные проблемы. Предлагаем ставку на победу «канониров» всухую за 1.75.

Прогноз на матч «Ренн» — «Монако»

Игра монегасков в последнем матче Лиги чемпионов с загребским «Динамо» разочаровала болельщиков. Красно-белые только благодаря пенальти на 90-й минуте смогли сравнять счёт и вырвать ничью – 2:2. Могли вполне проиграть, если бы хорватскую команду не подвела дисциплина.

Главное не расстраиваться и быстро реабилитироваться. Подопечным Ади Хюттера нельзя проигрывать в Лиге 1. «Монако» борется на равных за первое место в таблице с «ПСЖ». «Ренн» одержал всего две победы в этом сезоне – над «Лионом» (3:0) и «Монпелье» (3:0). Самое интересное, что оба разгрома «Ренн» учинил на домашнем стадионе. Также была ничья с «Лансом» (1:1).

В последнем матче красно-чёрные уступили «ПСЖ» (1:3). Только потому что «Ренн» выступит дома, с трудом верится в победу «Монако». Но в то, что команда Головина не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча – верится вполне. Поставить на этот исход можно с коэффициентом 1.72.

Экспресс на сегодня

Ставка 1: тотал больше 3.5 мяча в игре «Байер» — «Хольштайн» за 1.57.

Ставка 2: победа «Арсенала» всухую над «Саутгемптоном» за 1.75.

Ставка 3: «Монако» не проиграет «Ренну» и тотал больше 1.5 мяча за 1.72.

Общий коэффициент: 1.57 Х 1.75 Х 1.72 = 4.73.