Алекс Перейра — Халил Раунтри. Мир UFC будет шокирован!

В ночь с 5 на 6 октября пройдёт турнир UFC 307, в главном поединке которого Алекс Перейра будет драться с Халилом Раунтри. Для бразильца это будет уже третья защита чемпионского пояса. Начало боя – не ранее 7:00 мск.

Кто фаворит?

Букмекеры считают явным фаворитом Перейру и предлагают поставить на его победу с коэффициентом 1.18. Шансы Раунтри оценили в 5.15. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 67.5.

Эксперты предполагают, что поединок закончится досрочно. Ставки на тотал больше 4.5 раунда принимают за 5.30. Поставить на тотал меньше 4.5 раунда можно за 1.14.

Где смотреть онлайн бесплатно бой Алекс Перейра — Халил Раунтри

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Прогноз на бой UFC 307 Алекс Перейра — Халил Раунтри

Алекс проведёт уже третью защиту чемпионского пояса в полутяжёлом весе. Кажется, что в этой категории он ещё более опасен, чем был в среднем весе. Отсутствие необходимости постоянно сгонять вес сказалось на его выносливости в лучшую сторону. Кроме того, Перейра стал терпеливее к ударам.

Бразильцу удавалось выстоять в поединках с опасными соперниками. Последние три победы подряд он одержал нокаутами — дважды над Иржи Прохазкой и Джамалом Хиллом. Каменная рука – просто мастер контратак. Чемпиону может быть достаточно всего одного точного удара, чтобы потушить свет.

Недооценивать Халила нельзя. Он сложный соперник для любого опытного бойца. Он проделал непростой путь к титульному поединку. Раунтри одержал победы в пяти последних боях. В четырёх из них — техническими нокаутами. Плюс американец круто развит физически. Он находится в прекрасной форме и обладает мощным нокаутирующим ударом.

Почти наверняка Халил с первых минут попытается создать неудобную ситуацию для Перейры, запутать его. Он лучше других знает, как можно застать соперника врасплох. Вот только это может стать как плюсом, так и минусом. Ещё раз напомним, Алекс грамотно пользуется контратаками. С другой стороны, защита Халила работает почти безошибочно в стойке.

Посмотрим, станет ли Раунтри торопиться или отнесётся к титульному поединку с осторожностью, не позволяя себе рисковать. План подготовки мог быть любым. Одно мы знаем точно: нас ждёт жёсткая и зрелищная рубка двух ударников, пытающихся завершить бой нокаутом.

Раунтри достаточно хотя бы немного ошеломить Перейру одной из своих взрывных комбинаций ударов, чтобы моментально перейти к добиванию. Если Алекс оступится хотя бы раз, он будет финиширован. Добивает Халил очень жестоко. Поэтому бразилец, как всегда, будет аккуратен и сконцентрирован. Каменная рука попытается затянуть поединок, но у терпения американца есть свой предел.

В этом поединке можно рискнуть и поставить на победу Раунтри с коэффициентом 5.15. Макс Холлоуэй недавно сказал, что Халил – это ходячее насилие. Так и есть. Никто не знает, что ещё способен продемонстрировать американец. У Перейры не было настолько безумного соперника с таким нокаутирующим ударом. Нас ждёт рубка в стойке, в которой решить всё может один удар. И не факт, что его нанесёт Алекс.

Ставка 1: победа Халила Раунтри за 5.15.

Ставка 2: победа Раунтри нокаутом за 7.00.