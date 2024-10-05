Экспресс на UFC 307: нестареющий Жозе Альдо, возвращение Пеньи и хитрый Холланд

В ночь с 5 на 6 октября состоится турнир UFC 307. Пройдёт он на арене «Дельта-центр» в Солт-Лейк-Сити (США). Кроме главного поединка в полутяжёлом весе между Перейрой и Раунтри, стоит обратить внимание ещё как минимум на три боя. Мы сделали на них прогнозы и составили экспресс с коэффициентом 7.65.

Прогноз на бой Роман Долидзе — Кевин Холланд

У Долидзе есть шансы побить Холланда, несмотря на то что его считают андердогом. У Романа хорошая борьба, он уверенно работает в партере и проводит тейкдауны. Что касается последнего, Холланд уязвим в этом аспекте. Плюс на стороне Кавказца преимущество в габаритах. Это тоже важный момент в боях.

Кевин будет рассчитывать только на свою ударную технику. У него она явно лучше, чем у Долидзе. Новатор имеет за плечами огромный опыт поединков с настоящими профессионалами. Это, несомненно, поможет взять контроль над боем и быстро адаптироваться к Роману. После возвращения в средний вес Холланд победил Олексейчука рычагом локтя. Это говорит о его универсальности.

Долидзе будет пытаться сбить с ног Холланда, чтобы перевести поединок на канвас и там контролировать соперника. Однако Новатор моложе, а то, что он проигрывает в габаритах, может стать преимуществом. Кевину будет проще проводить свои атаки в стойке. Мы считаем, что скажется опыт боёв с топовыми соперниками, которого Холланд успел набраться за годы выступлений в UFC. Сделать ставку на его победу можно за 1.75.

Прогноз на бой Жозе Альдо — Марио Баутиста

38-летний Жозе никак не успокоится и собирается продолжать радовать поклонников своими классными выступлениями. Его основное оружие – это ударная техника. Альдо умело комбинирует боксёрские навыки и сокрушительные удары ногами. Кроме того, Лицо со шрамом умело защищается от тейкдаунов, поэтому сможет нейтрализовать попытки соперника перевести поединок на канвас.

Баутиста одержал шесть побед подряд в последних боях. Поэтому он подходит к поединку с ветераном с уверенностью в своих силах. Марио не останавливается на достигнутом и постоянно развивает свои навыки. В предстоящем поединке он может рассчитывать на своё кардио. Тот факт, что он моложе, может дать превосходство в скорости, рефлексах и выносливости. Кстати, половину из шести последних побед Баутиста добыл приёмами.

Альдо пытается доказать, что ещё может конкурировать с бойцами, которые моложе его. Баутиста, в свою очередь, старается пробиться в элиту UFC. Марио задействует все свои навыки в грэпплинге, будет изматывать Жозе, но выиграть приёмом у него вряд ли получится. Взять хотя бы поединок ветерана с Мерабом Двалишвили, который закончился судейским решением. У грузина навыки борьбы явно прокачаны лучше, чем у Баутисты. Мы предлагаем поставить, что бой закончится единогласным решением, за 1.70. А в чью пользу, будет видно.

Прогноз на бой Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья

Ракель будет защищать свой титул от Пеньи. Пеннингтон в последнем поединке с Майрой Буэно Силвой завоевала свой пояс в легчайшем весе. А Пенья последний раз выходила в октагон летом 2022 года, утратив титул чемпионки. Наконец, она готова вернуться и сразу получила шанс забрать то, что ей принадлежало.

Пеннингтон попытается затянуть поединок как можно дольше. С учётом того, как давно Пенья не дралась, есть смысл изматывать её на протяжении всех пяти раундов. Но даст ли это плоды? Ведь всё может закончиться гораздо быстрее. Именно на прессинг будет рассчитывать Джулианна. Мы помним её шикарный бокс и крепкий подбородок.

Главное, избегать мощных джебов Ракель. Ну и не стоит забывать, как Пенья умеет работать в партере. С учётом этого, есть смысл поверить, что бой закончится досрочно. Иного выхода у Джулианны не будет. В противном случае Ракель может переиграть её благодаря лучшему кардио. Поставим, что поединок закончится досрочно, за 2.57.

Экспресс на UFC 307

Ставка 1: победа Холланда над Долидзе за 1.75.

Ставка 2: бой Альдо – Баутиста закончится единогласным решением судей за 1.70.

Ставка 3: бой Пеннингтон – Пенья закончится досрочно за 2.57.

Общий коэффициент: 1.75 Х 1.70 Х 2.57 = 7.65.