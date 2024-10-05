«Динамо» — ЦСКА. Пьянич попадёт на голевую вечеринку

Не успели оглянуться, как в Российской Премьер-Лиге пролетела первая треть сезона. Однако до зимнего перерыва осталось не так много времени, поэтому продолжаем в том же духе. В воскресенье, 6 октября, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве состоится центральный матч 11-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — ЦСКА. Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Динамо» М — ЦСКА 6 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество отдают принимающей стороне. Сделать ставку на победу московского «Динамо» предлагается с коэффициентом 2.50, в то время как победа ЦСКА доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 2.85. Шансы сопоставимы и колеблются в пределах 35-40% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 3.70.

Вместе с тем аналитики считают, что столичное дерби в Российской Премьер-Лиге получится результативным. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.76, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.14. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63. Самым вероятным, как нетрудно догадаться, представляется счёт 1:1. Коэффициент на такое событие находится в районе 6.40 — чуть больше 15% вероятности.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Динамо» Москва — ЦСКА (06.10.2024)

Московскому «Динамо» в последние недели очень везёт на разного рода дерби. Начиная с 18 сентября противостояния с динамовцами из Махачкалы сменяются противостояниями со «Спартаком». И если махачкалинское «Динамо» в Кубке России подопечные Марцела Лички обыграли по пенальти (2:2, 5:3 пен.), а в РПЛ — всухую (1:0), то с красно-белыми возникли проблемы.

Сначала бело-голубые чудом ушли от поражения в матче чемпионата России. Уступали 1:2 до 90+4-й минуты и играли в меньшинстве всю концовку, но в итоге сравнялись — 2:2. А совсем недавно в Кубке России, напротив, вели 2:1 до 83-й минуты, но в итоге пропустили от спартаковцев дважды в концовке и проиграли со счётом 2:3. Конечно же, это может ударить по самооценке.

Теперь предстоит выдержать ещё одно столичное дерби — с ЦСКА. На первый взгляд, шансы есть. «Динамо» выиграло 8 из 11 последних противостояний с армейцами при двух поражениях и одном ничейном результате. Да, четыре встречи по статусу были товарищескими. Однако статистика всё равно впечатляет. Причём на своём поле бело-голубые последний раз проиграли аж в 2015 году.

Вот только, если разобраться, на этот раз ЦСКА вполне может отомстить. Во-первых, клуб идёт на неплохой серии: из восьми прошлых матчей в разных турнирах он выиграл пять при поражении от «Зенита» (0:1) и неожиданной ничьей с «Рубином» (1:1). Взгляните на разницу мячей! 16 забитых мячей при всего двух пропущенных — эту круто.

Второй момент, конечно же, кроется в усилении состава. Армейцы умудрились подписать Миралема Пьянича. Того самого, который изначально не хотел участвовать в товарищеских встречах со сборной России, но покорил лет 5-10 назад итальянскую Серию А. Пока играть 90 минут босниец не готов, однако это однозначно должно быть качественное усиление.

У ЦСКА есть кадровые потери, а некоторые новички до сих пор не вышли на свой уровень. Однако многие лидеры в строю, и команда в целом на ходу. Делать выводы о возможном победителе дерби трудно, но можно как минимум ждать результативной игры. Соперники показывают хорошую реализацию плюс пробивали «верх» по голам в семи прошлых встречах.

Ставка: тотал больше 2.5 мяча за 1.76.