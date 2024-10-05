«Краснодар» — «Химки». Провал в Кубке России взбодрит Мусаева

Не успели оглянуться, как в Российской Премьер-Лиге пролетела первая треть сезона. Однако до зимнего перерыва осталось не так много времени, поэтому продолжаем в том же духе. В воскресенье, 6 октября, на стадионе «ФК Краснодар» состоится матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки». Стартовый свисток запланирован на 19:00 мск.

Что ждут букмекеры от матча РПЛ «Краснодар» — «Химки» 6 октября 2024 года

Букмекеры в своих прогнозах считают фаворитом принимающую сторону. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 1.38, что приблизительно равно 72% вероятности. Победа «Химок» доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 9.20 — около 10% вероятности. Ничья оценивается коэффициентом 5.30.

Вместе с тем аналитики считают, что встреча в Краснодаре получится результативной. Тотал больше 2.5 мяча идёт с коэффициентом 1.77, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 2.12. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.10. Наиболее вероятным экспертам представляется счёт 2:0 в пользу хозяев.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Краснодар» — «Химки» (06.10.2024)

Кто бы мог подумать, что победоносную поступь «Краснодара» сможет остановить клуб, который замыкает турнирную таблицу Российской Премьер-Лиги? Да, это действительно случилось. В последнем матче краснодарцы, показывающие отличные результаты до того, проиграли со счётом 0:3 грозненскому «Ахмату».

Впрочем, тут стоит сказать, что встреча проходила в Кубке России, где многие клубы зачастую дают отдохнуть своим лидерам от матчей чемпионата. Вот и Мурад Мусаев выпустил Эдуарда Сперцяна, Джона Кордобу и Виктора Са только на замену. При этом на скамейке остался вратарь Станислав Агкацев.

Конечно, даже этот факт не оправдывает провал краснодарцев в Грозном. Краснодарцы теперь перед заключительным туром группового этапа Кубка России находятся на пограничном месте и легко могут лишиться возможности прямого выхода в плей-офф. Зато из поражения можно сделать правильные выводы.

«Химки» вернулись из Первой лиги, но бьются только за выживание. Перед 11-м туром находились в зоне стыков, а до безопасной 12-й строчки не хватало минимум двух очков. Статус аутсайдера может расслабить более серьёзного соперника, однако недооценивать подмосковный клуб всё же не стоит.

Дело в том, что химчане после домашнего поражения со счётом 1:5 от набравшего ход «Локомотива» сделали выводы. За три матча после этого они пропустили всего два мяча и ни разу не уступили. А накануне в волевом стиле обыграли «Ростов» в Кубке России — до 81-й минуты уступали 0:2, но довели дело до пенальти, где оказались точнее.

Скорее всего, команда Франка Артиги будет в хорошем настроении после такого камбэка, а потому постарается дать бой в Краснодаре. И всё же холодный душ в виде 0:3 от «Ахмата» должен уберечь подопечных Мурада Мусаева от недооценки соперника. «Быкам» необходимо сохранить лидерство в РПЛ, а потому нужно набирать очки.

В четырёх из пяти прошлых очных встреч «Краснодар» обыгрывал «Химки». Причём в каждом случае с разницей минимум в два мяча. Не факт, что получится и теперь. Но пробить «верх» по голам и не проиграть клуб может. Хотя бы раз забить могут и химчане, учитывая нестабильность оппонента в обороне. Так что можно ожидать что-то вроде 2:1 в пользу хозяев.

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал больше 2.5 мяча за 1.90.