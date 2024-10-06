Кто станет лучшим русским снайпером сезона НХЛ?

На днях в НХЛ стартовал регулярный чемпионат. Программа продолжится в ночь с 8 на 9 октября, а дальше будет только разгоняться. Самое время, чтобы поразмышлять, кто из российских хоккеистов сможет стать лучшим снайпером в сезоне-2024/2025. Букмекеры уже сделали свои прогнозы. Разбираемся в коэффициентах и делаем собственные выводы.

Кого букмекеры считают лучшим голеадором среди россиян?

Аналитики предполагают, что за звание лучшего российского снайпера по итогам регулярного чемпионата НХЛ, с учётом шайб в овертаймах, будут бороться сразу трое хоккеистов. Безоговорочным фаворитом считается Никита Кучеров. Сделать ставку на его победу в этом локальном состязании можно с коэффициентом 1.45, что при переводе на язык вероятности можно представить как почти 70% вероятности.

Основную конкуренцию, по мнению экспертов, нападающему «Тампа-Бэй Лайтнинг» должны составить Артемий Панарин и Кирилл Капризов. Коэффициент на победу игрока «Нью-Йорк Рейнджерс» составляет 3.00, а на победу игрока «Миннесоты Уайлд» — 3.50. Шансы соразмерны: разница небольшая, составляет приблизительно 5% вероятности. У Панарина шансов чуть больше соответственно.

Кто ещё в списке претендентов на звание лучшего снайпера?

Если с лидерами данной своеобразной гонки всё станет более понятно чуть позже (подробный анализ будет дальше), то с остальных претендентов спрос небольшой. Всего в список букмекеры занесли 27 хоккеистов. Львиная доля из них получила коэффициент 999.0, что эквивалентно 0,1% вероятности. Понятно, что ожидать от них даже на деле прорывного выступления сложно.

Речь пойдёт про таких игроков, как Евгений Малкин (коэффициент 10.00), Александр Овечкин (15.00), Андрей Свечников (20.00) и Матвей Мичков (30.00). Про первых двух ветеранов можно говорить долго. Особенно про Овечкина, до взятия рекорда Уэйна Гретцки которому остаётся 42 шайбы.

Вот только в последних сезонах Ови, как и Малкин, всё реже радует большим количеством шайб. Форвард «Питтсбург Пингвинз», например, в прошлом розыгрыше отличился 27 раз за 82 игры, а форвард «Вашингтон Кэпиталз» — 31 раз за 79 игр. Напомню, у лучшего снайпера по итогам регулярки Остона Мэттьюса за 81 матч набито 69 точных бросков.

Андрей Свечников, конечно, гораздо моложе, но проводит меньше игр. Потому в активе меньше шайб. Что же касается Матвея Мичкова — юный талант из петербургского СКА хорошо показал себя в предсезонке, но в дебютном сезоне едва ли сможет тягаться с кем-либо из тройки Кучеров — Панарин — Капризов.

Прогноз на лучшего снайпера НХЛ среди россиян в сезоне-2024/2025

Опираясь на показатели прошлых сезонов, предлагаю выбрать кого-то среди лидеров из букмекерского списка. Пожалуй, Никиту Кучерова можно отбросить, поскольку в прошлом сезоне за 81 игру, несмотря на победу в гонке бомбардиров НХЛ с 144 очками, он забросил 44 шайбы. Это на две шайбы меньше, чем у Кирилла Капризова, и на пять шайб меньше, чем у Артемия Панарина. Теперь же ему предстоит более тяжёлый сезон из-за общекомандного спада.

В пользу Капризова говорит тот факт, что он отличился почти столько же раз, сколько Панарин, но за меньшее количество матчей. Игроку «Миннесоты» для 46 голов потребовалось всего 75 игр, а игроку «Рейнджерс» для 49 голов — 82 игры. По такой логике можно сделать ставку на то, что Кирилл в новом сезоне станет лучшим снайпером среди россиян. Коэффициент солидный!

Если этого факта мало, тогда взгляните на то же самое локальное состязание в прошлых сезонах. Артемий Панарин впервые зашёл в тройку голеадоров среди российских хоккеистов с розыгрыша-2019/2020. Кирилл Капризов же плотно сидит в топе с самого момента своего появления в лиге. Вот и весь ответ.

Ставка: Капризов станет лучшим снайпером среди россиян в регулярке НХЛ за 3.50.