«Локомотив» — «Крылья Советов». Русский костяк Галактионова неудержим

6 октября состоится матч 11-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — «Крылья Советов». Начало игры — в 16:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей можно с коэффициентом 1.53. Успех самарцев оценён в 6.30. Ставки на ничью принимаются за 4.70.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 6 октября 2024 года

Аналитики считают, что матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.28. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен с коэффициентом 1.57. Поставить на «обе забьют» можно за 1.79.

Анализ и прогноз на матч 11-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Крылья Советов» (06.10.2024)

6 октября состоятся четыре матча 11-го тура Российской Премьер-Лиги. В одном из них на стадионе «РЖД Арена» в Москве померяются силами «Локомотив» и «Крылья Советов». Стартовый свисток запланирован на 16:30 мск.

У «Локомотива» есть все шансы побороться за чемпионство. Он потерял очки только во встречах с «Динамо» (1:3) и «Краснодаром» (0:3). В обоих случаях подопечные Михаила Галактионова смотрелись достойно. Они создавали моменты и имели шансы перевернуть игру. Где-то не хватило везения, а в каких-то моментах выручили голкиперы соперников.

Не перестаёт радовать прогресс молодёжи железнодорожников, в особенности Алексея Батракова. В 10 встречах в чемпионате России 19-летний полузащитник забил семь мячей и отдал шесть результативных передач. За весь прошлый сезон только один футболист «Локо» смог достичь показателя «шесть и более» как по голам, так и по результативным передачам.

Галактионов считает, что Батракова есть за что хвалить, но призывает делать это в более спокойных тонах. Тренер сказал очень правильные слова. По его мнению, чтобы говорить, что Алексей – самый талантливый игрок поколения, должно пройти больше времени.

Батраков действительно очень хорош. Он делает результат не только во встречах с андердогами, но и в важных матчах. В игре 6-го тура РПЛ с «Ростовом» (3:2) полузащитник забил гол и отдал голевую передачу, и в матче последнего тура первенства со «Спартаком» ему удалось записать на свой счёт голевой пас.

Батраков очень перспективен и техничен. Однако не стоит забывать, что показатели «Локомотива» — это в первую очередь тренерский успех. Михаил Галактионов прекрасно выстроил атакующую командную игру и позаботился, чтобы футболисты приносили максимум пользы.

Игорь Осинькин — не менее квалифицированный специалист, нежели Галактионов. Однако ему приходится работать в более ограниченных условиях. Из-за того, что у самарцев постоянно раскупают лидеров, они скитаются в районе середины турнирной таблицы.

Пока что «Крылья Советов» располагаются на 10-й строчке. Практически все очки они набрали во встречах с командами из нижней части турнирной таблицы. Подопечные Осинькина уступили «Зениту» (0:4), «Ростову» (1:3), «Спартаку» (0:3), московскому «Динамо» (0:1) и махачкалинскому «Динамо» (0:1).

Кроме того, самарцы лишились шансов на выход в следующую стадию Кубка России. Они проиграли четыре из пяти матчей группового этапа. На фоне неудовлетворительных результатов усилились разговоры о возможном увольнении Игоря Осинькина и спортивного директора Сергея Корниленко.

Многие выражают поддержку Осинькину и надеются, что специалист продолжит работать. Тренер всегда вкладывает душу и требует от футболистов красивой игры. К сожалению, в этом сезоне у его подопечных не получается выполнять все установки. Старания есть, но они не приводят к хорошим результатам.

Хочется верить, что руководство самарцев запасётся терпением и даст Осинькину ресурсы и возможность для исправления ситуации. В преддверии грядущей встречи, так или иначе, железнодорожники видятся фаворитами. Поставить на их победу и тотал больше 1.5 мяча можно с коэффициентом 1.77.

Железнодорожники на кураже. Они показывают отменный футбол, много забивают и побеждают. Галактионов держит команду, что называется, в ежовых рукавицах. Тренер не даёт подопечным забываться и недооценивать соперников. Что это, если не чемпионский менталитет? Самое главное — продолжать в том же духе и сохранять дисциплину.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — «Крылья Советов» 6 октября 2024 года

У «Локомотива» прекрасная атмосфера в раздевалке, отлично работают все механизмы и полный порядок с настроем. Железнодорожники пребывают на подъёме. Дома они должны уверенно победить испытывающие серьёзные трудности «Крылья Советов». Они выглядят очень уязвимо. Отчаяние — сильный мотиватор, но он никак не помогает самарцам.

Ставка: победа «Локомотива» и тотал больше 1.5 мяча за 1.77.