«Алавес» — «Барселона». Левандовски своё дело знает

6 октября состоится матч 9-го тура Примеры «Алавес» — «Барселона». Начало игры — в 17:15 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу каталонцев можно с коэффициентом 1.55. Успех «славных» оценён экспертами в 5.80. Ставки на ничью принимаются за 4.50.

Коэффициенты букмекеров на матч Примеры «Алавес» — «Барселона» 6 октября 2024 года

Букмекеры считают, что матч «Алавес» — «Барселона» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.60, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.51. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

Анализ и прогноз на матч 9-го тура чемпионата Испании «Алавес» — «Барселона» (06.10.2024)

6 октября состоятся четыре матча 9-го тура чемпионата Испании. В одной из них на стадионе «Мендисорроса» в городе Витория местный «Алавес» примет «Барселону». Стартовый свисток прозвучит в 17:15 мск. Главный судья — Мигель Анхель Ортис Арьяс.

«Алавес» уверенно держится в середине турнирной таблицы — на 11-й строчке. Он, по обыкновению, набирает очки во встречах с аутсайдерами и нестабильными середняками. Этого хватает для того, чтобы держаться на плаву. На большее претендовать не приходится.

«Славные» очень ограничены в ресурсах. Их будущее весьма туманно, потому что ставка делается не на перспективную молодёжь, а на опытных ветеранов. Средний возраст футболистов «Алавеса» — 26,5 года. Многие игроки уже утратили некоторую часть важных навыков и стали медленнее.

Луис Гарсия Пласа выжимает максимум из имеющегося. Если бы у тренера было больше резервов, за «Алавесом» наблюдать было бы интереснее. Видно, что команда играет с характером и идеей. Под занавес прошлого сезона она набрала впечатляющий ход.

Впрочем, для «Барселоны» команда из Витории не является трудным соперником. «Славные» не выиграли ни одной из 14 последних очных встреч, и ничьих при этом всего лишь две. Чаще всего сине-гранатовые побеждали с перевесом в два мяча и более.

Предстоящий матч каталонцы могут выиграть с разгромным или даже с крупным счётом. Ханс-Дитер Флик открыл для команды новые идеи, качества и возможности. Несмотря на большое количество важных кадровых потерь, начало сезона для неё сложилось просто великолепно.

Сине-гранатовые выиграли все семь первых матчей в чемпионате Испании с общим счётом 23:5. Казалось, остановить эту разогнавшуюся машину нереально. Однако выяснилось, что подобрать ключ к победе над «Барселоной» всё же возможно. Сначала по ослабленным травмами местам ударил «Монако», обыграв каталонцев 2:1, а следом «Осасуна», победив 4:2.

Главный тренер «красных» Висенте Морено признался, что для победы его команде пришлось приложить титанические усилия. Он подчеркнул, что очень помогли поддержка трибун и преимущество на табло. Что же будет, когда ведущие футболисты «Барсы» оправятся от травм? Флик допустил, что в скором времени могут покинуть лазарет Френки де Йонг и Гави.

Заключить пари на победу каталонцев с форой (-1.5) можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.50. Сине-гранатовые уже реабилитировались после поражений. Они крупно обыграли «Янг Бойз» (5:0) во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

Приложил руку к крупной победе Роберт Левандовски. Он оформил дубль. Нападающему покорилось интересное достижение. Он обошёл Криштиану Роналду, а также Руда ван Нистелроя и сравнялся с Лионелем Месси по средней результативности в Лиге чемпионов с соотношением голов на количество матчей — 0,79. Поляк забил 96 голов в 122 играх в турнире.

Левандовски пребывает в отличном тонусе. Он стабильно радует результативностью и качественной игрой. В восьми встречах в чемпионате Испании 36-летний форвард забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Он не даст заскучать обороне «славных».

С трудом верится, что «Алавес» повторит за «Монако» или «Осасуной» и сенсационно отнимет очки у каталонцев. Это команды разного класса. Ханс-Дитер Флик уже извлёк урок из поражений и не допустит повторения истории. Травмы важных игроков не являются для него оправданием. Тренер намерен выигрывать при любых, даже чрезвычайно сложных обстоятельствах.

Прогноз и ставки на матч Примеры «Алавес» — «Барселона» 6 октября 2024 года

«Алавес» — удобный соперник для каталонцев. У него не сильно надёжная оборона, достаточно возрастной состав и мало резервов. Скорее всего, сине-гранатовые выиграют с разгромным счётом. Роберт Левандовски позаботится о том, чтобы цифры на табло порадовали болельщиков «Барселоны».

Ставка: победа «Барселоны» с форой (-1.5) за 2.50.